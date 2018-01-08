減稅案通過 各公司開始給員工發獎金

美國國會週三（12月20日）通過30年來最大規模減稅法案，其中將公司稅率從35%大幅調降至21%，受到商界一片歡呼。許多公司包括電話電報公司（AT&T）、波音（Boeing）等紛紛開始將富餘的資金用於投資，並補貼給員工，如發放獎金。

率先發表聲明的是波音公司，該公司決定提供額外的3億美元用於員工的培訓，並升級公司設施和慈善捐贈。

美國電話電報公司（AT&T）為慶祝減稅法案通過，也宣佈計劃發給20多萬名員工每人1,000美元的獎金，並于明年增加10億美元投資。

特朗普總統週三在白宮外慶祝減稅時，稱讚AT＆T的決定，並建議其它公司也多發表類似的聲明。

法新社報導，波音公司執行長米勒柏格（Dennis Muilenburg）說：「我們讚賞並感謝國會議員們和政府領導層把握這次機會發揮美國的經濟動力。」

而富國銀行（Wells Fargo）則表示會將最低工資提高到每小時15美元，並向非營利組織和社區組織捐贈4億美元。

另外，總部位於俄亥俄州的五三銀行（Fifth Third Bancorp）也將向1萬3,500多名員工發放1000美元的獎金，並將3,000名員工的最低工資提高到每小時15美元。