美節日銷售總額8000億創新記錄 零售商股票價格大漲

萬事達公司（Mastercard Inc）宣佈由於消費者信心上升、就業率提供和商家折扣，全美民眾節日購物季開支超過8000億美元、高於歷年，美國百貨商場股票價格猛漲。

據英國每日郵報網報導，該公司分析機構–萬事達顧問公佈了SpendingPulse零售報告之後，該機構市場觀察主管昆蘭（Sarah Quinlan）星期二披露上述數字。

報告說，各商場和網上銷售從11月1日到12月24日的節日購物季成交總額上升4.9%，為2011年以來的最大年度增幅。

通過支付網路跟蹤銷售活動的萬事達提供的數位包括對現金交易和其它支付形式的估計，但排除汽車銷售額。

多數實體零售公司股票今年以來都在下滑，因為它們的零售市場繼續遭到亞馬遜（Amazon.com Inc.）等網路商店蠶食。

為了同網路商店和低價商家競爭，傳統零售商也因為大量投資技術和深度折扣而受傷害。

JC Penney商場（JC Penney Co）股價星期二上升7.6% ，科爾商場（Kohl’s Corp）股價上升5.8%，梅西(Macy’s Inc)上升5.1%，Nordstrom Inc上升2.8%。

萬事達的SpendingPulse報告稱，服裝銷售溫和上升，曾經宣佈關閉一系列商店的百貨商場業績給人印象深刻。

由於後期銷售猛增，網上成交額上升18.1%。但昆蘭說，=它們僅占總零售額的11%或12%……大量銷售仍然在商店。」

根據路透社/伊普索斯的民調，節日銷售季的最大贏家看來還是亞馬遜公司。亞馬遜星期二宣佈它的全球銷售創紀錄，超過400萬人在這一期間試用亞馬遜優惠帳戶。

全美2016年節日銷售季的零售總額為6583億美元，比前年上升4%。