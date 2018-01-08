蘋果公司終於承認錯誤出來道歉

曾經坊間流傳過一個段子：庫克的辦公桌上有一個按鈕，每當新的iPhone發佈之後，庫克就按下那個按鈕，然後全世界的舊iPhone都會變卡、使用者就不得不更換新機了，最近這件事得到了證明。

不久前，美國蘋果公司承認有意放慢舊款手機速度，引起了廣泛關注，讓廣大果粉頗為震怒，全球數一數二的企業竟然也愛玩「陰招」。

據相關媒體報導，12月28日，蘋果公司正式就此事向用戶道歉並進行詳細回應。

蘋果公司在一份聲明中稱，已經瞭解到用戶對於蘋果在老款iPhone降速門事件中的回饋，「有些用戶因此對蘋果感到失望。我們道歉。」

聲明稱，「首先，我們從來沒有、未來也不會刻意減少任何蘋果產品的壽命，或者利用降低使用者體驗，推動客戶升級換代。我們的目標始終是創造客戶喜歡的產品，讓iPhone能夠長久使用也是重要的一部分。」

蘋果方面還表示，將會讓超過保修期的iPhone電池的更換價格從79美元降至29美元並會在明年發佈軟體，更新改善這次的錯誤。

長時間使用過iphone的人都應該清楚，用久了手機容易變卡，這種現象在如付費支付、戶外定位等急切情況下會令人非常焦急。不過大家都會歸結於手機使用壽命已到，就見怪不怪了。

但針對這一現象，美國跑分系統Geekbench 4軟體的開發者John Poole起初認為，伴隨著鋰電池的衰退，處理器的性能也會衰減。但是隨著對多個IOS系統版本進行測試後發現，一些「變卡」的舊iPhone在更換電池之後，處理器的性能得到了明顯的提升。

更詭異的是，每次蘋果升級iOS系統後，舊版iPhone使用者的手機性能就會下降得更快，問題原因超越了單純的硬體損耗。

上週四（12月21日），蘋果公司首次公開承認iPhone 6、iPhone 6s、iPhone SE和iPhone 7在「去年」作業系統更新中，新增一項功能，用於「平抑」在低溫、老化以及低電量時的手機處理器需要的峰值電流供應。

蘋果在一份科技媒體The Verge的聲明中表示，鋰離子電池在低溫條件下滿足峰值需求的能力降低，長時間使用所導致的電池老化問題也會使充電速度變慢，這些情況都會導致iPhone意外關機，以保護iPhone中的電子元件。

為此，一些蘋果手機用戶在加州、紐約和伊利諾州的聯邦法院提起訴訟。理由包括，在更新手機軟體後，他們的蘋果手機變慢。其中4名原告還帶來他們最新購買的新款手機，稱原有手機變慢後，他們不得已買了新手機。

根據起訴書內容，原告認為蘋果公司在解決電池故障問題上，「沒有（想到）為受影響的iPhone提供免費電池更換，而是試圖掩蓋電池故障」，並就此向蘋果公司提出索賠。

目前，美國各聯邦法院現已受理8起訴訟。其中最大的筆索賠金額為9990億美元，接近萬億。

針對此事件，一名專業律師表示，如果系統變慢真是蘋果「計畫報廢」的陰謀，那麼蘋果公司將面臨巨額的賠償與罰款。但是考慮到蘋果公司強大的律師團隊，具體的訴訟結果現在還不好說。

不過問題來了，一段「鑽石」般的感情如果出現裂縫就永遠難以修復，這份「誠摯」的道歉聲明廣大果粉能夠接受嗎？今後還會不會有新iphone一出就「爭相哄搶」的盛況出現？還會有人割腎嗎？不過還是希望蘋果公司能夠好好反思，今後設計出更加令人滿意的產品。