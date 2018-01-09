第75屆金球獎典禮重點回顧

【新劇推介 】 Erased 只有我不存在的城市 類型：劇情/懸疑 頻道：Netflix 首播日期：12/16/2017 根據著名的日本懸疑漫畫《只有我不存在的城市》所改編，這部劇集講述了一直夢想成為成功漫畫家藤沼悟的離奇故事。有著「再上映」這一特異功能的他能夠不斷回到壞事發生前的時間段，重新經歷一次不好的事件。一天，他回家候發現母親被人殺害，急於找出兇手的他希望通過「再上映」這一能力回到案發前，找出兇手。意外的是，他竟然回到了18年前，同學雛月加代被殺害的前幾天。這兩起兇殺案件有著怎樣的聯繫呢？究竟他能夠成功抓出幕後兇手嗎？ 【熱播電影推薦】 I, Tonya 老娘叫譚雅 類型：劇情/喜劇 導演：Craig Gillespei 上映日期：01/05/2018 《老娘叫譚雅》是一部根據美國前花式溜冰選手Tonya Harding涉嫌攻擊另一位花式溜冰選手Nancy Kerrigan事件改編的電影。Tonya（Margot Robbie飾）是一位極富天賦的溜冰選手，但她的生活卻不幸福。極力想讓她溜冰得名的母親非常嚴格與刻薄，而她的丈夫也時常家暴她。作為美國第一個在比賽中完成冰上三迴旋的選手，她的溜冰生涯因她丈夫涉嫌攻擊另一位選手而中斷。究竟這一位在賽場上發光發熱的選手的背後隱藏著如何的故事呢？ 【新專輯推薦 】 林俊傑《偉大的渺小》 風格：華語 廠牌：華納 繼2015年發行的專輯《和自己對話》，林俊傑於2017年年底發行第十三張專輯《偉大的渺小》。這張專輯含有11首歌曲，首播主打歌曲《偉大的渺小》與他第一首作詞作曲的英文歌曲《Until The Day》同步數位上架，為歌迷帶來既磅礴細膩，又充滿希望的兩首歌曲。另外，專輯中的歌曲《小瓶子》也是迪士尼投資的首部華語愛情電影《假如王子睡著了》的印象曲，成功提前帶領觀眾進入電影那浪漫又溫馨的氛圍。整張專輯圍繞著「真實」這一概念，每一首歌曲都觸動到聽眾的內心世界。