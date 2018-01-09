第75屆金球獎典禮重點回顧

By Zita Lam
新年過後，影視界一年一度的盛事—金球獎頒獎典禮—在上週日（7日）於加州洛杉磯比佛利山比華利希爾頓酒店舉行。今屆典禮主持人由塞斯·梅耶斯 (Seth Meyers) 擔任，而紅地氈上的影星紛紛以黑色造型示人並戴上 #TimesUp 別針，以聲援和抗議全國性性侵、性歧視及待遇不公等問題。
《廣告牌殺人事件》Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 成大贏家
除了贏得最佳影片（劇情類）和最佳劇本，該片亦讓法蘭絲·麥杜雯 （Frances McDormand）順利贏得最佳女主角（劇情類），而山姆·洛克威爾（Sam Rockwell）也籍此贏得最佳男配角一獎。
最佳男主角（劇情類）: 蓋瑞·歐德曼(Gary Oldman)
電影：最黑暗的時刻 (Darkest Hour)
最佳影片（喜劇或音樂劇類）: 淑女鳥 （Lady Bird）
最佳女主角 （喜劇或音樂劇類）: 瑟夏·羅南 (Saoirse Ronan)
電影：淑女鳥 (Lady Bird)
最佳男主角 （喜劇或音樂劇類）: 占士·法蘭高（James Franco）
電影：大災難家 （The Disaster Artist）
最佳女配角: 艾莉森·珍妮（Allison Janney）
電影：冰之驕女（I, Tonya）
最佳導演 : 吉勒摩·戴托羅（Guillermo del Toro）
電影：水底情深（The Shape of Water）
最佳動畫 : 玩轉極樂園 （Coco）
Cecil B. DeMille Award 終生成就獎 : 奧花·雲費（Oprah Winfrey）
女星黑色造型 5大編輯最愛
#TimesUp 黑衣抗議起源
#TimesUp 是針對Weinstein效應和#MeToo 於2018年成立的反性騷擾運動。自製片哈維·溫斯坦(Harvey Weinstein) 傳出性侵醜聞後，引發影視圈一連串的「全國性清算」，不少女性及女星借著標籤 #MeToo的平台，分享自身遭受性騷擾或性侵的故事，並鼓勵更多受害人踏出來提出指控。除了性侵，這運動亦關注了性歧視及待遇不公等問題，而Time’s Up 法律辯護基金會將為在工作場所和追求事業時經歷性騷擾，侵犯或差別待遇的男女性提供補貼法律支持。