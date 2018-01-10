員工工時稅2.0：西雅圖再次開啟營業稅工作

（編譯：趙天玥）雖然西雅圖於2017年進行的最新營業稅方案失敗了，但下一次嘗試已在市政廳起草。

一個新的工作小組已開始開發西雅圖的員工工時稅2.0。伊恩•艾森伯格（Ian Eisenberg）說：「正如去年所寫的那樣，這是一個偏向於立法的行為。我很高興這座城市決定停下來稍微喘口氣，研究一下，然後稍加改善。」

艾森伯格擁有和經營西雅圖最成功的鍋店——艾克叔叔（Uncle Ike’s）。他是新成立的16人特別工作組其中之一，也是僅有的三個有業務關係的成員之一。預計該組織將在3月初之前向理事會提交報告，確定潛在的稅收來源：包括員工小時稅（即人頭稅）。這筆錢將用於資助無家可歸人群和住房計劃的開展。目標是達到2,500萬到7,500萬美元的收入。

艾森伯格說：「（以前）的稅收只對城市最大和最繁榮的企業徵收。我經營一家小企業，一家小型的家族企業。如果說我們是像亞馬遜或微軟這樣的企業巨頭那實在是太可笑了。我認為這是一個突然降臨的問題。這座城市裡沒有人有時間真正研究誰受到稅收的影響，以及相應後果是什麼。」

根據專案組的檔，城市求行政辦公室和理事會進行利益相關者參與過程的調查：

參與過程的結果將成為支持西雅圖從2019年起徵收的持續稅收來源的重要依據。同時應明白，這種持續收入將會被用於解決西雅圖的負擔能力和無家可歸危機以及低收入人群的安置問題。