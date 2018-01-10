如不讀四年本科 高中需提供職業培訓

（編譯：李霖嶢）根據華州審計辦公室的研究報告，華州的高中和社區大學應該給學生進行職業培訓，讓他們可以勝任薪資高並且不需要讀四年本科的職業。這份報告鼓勵學校和教育部門提供相應課程，並且讓全州的學生都能學到這樣的課。同時，還推薦在七、八年級時推行一門教導學生開始思考自己想要從事什麼職業的課。最終的目標，是縮短從高中到一份好工作的距離。

這份報告致力於提升學生的「職業與技術教育」（CTE）。在華州高中，只有31％的九年級學生最終會拿到高於高中學歷的證書。一些人從高中輟學，一些人不讀大學，還有一些人進入大學卻並未完成學業。調查人員表示，這是因為很多學生不能將課堂里所學的東西與職場聯繫起來。

曾經的一份調查報告顯示，在高中完成兩門及以上的CTE課程的學生通常能找到更好的工作，即使他們並未讀大學。

俄亥俄州在CTE這方面有很多值得借鑒的經驗。作為父母，可以使用華州的Career Bridge的網站來幫助孩子尋找適合的職業方向並且規劃學習哪些技術或課程。西雅圖地區也有職業中心（Seattle Public Schools Skills Center）提供很多課程，包括建築、遊戲製作、教育和防火科學。