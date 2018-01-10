東區房價破紀錄 國會山房價中位價首破一百萬

（編譯：陸雨陽）普及灣區域的房價從過去的2017年至今一路瘋漲，其中當以東部居民區國會山一帶漲幅最快，在上個月首次突破中位價一百萬的大關。

去年12月，東區國會山獨棟住房的中位價達到938,240美元，相比去年春季的88.5萬漲了近十萬美元。這意味著東區房價在一年之内上漲了近16.8%，或13.4萬美元。同樣的，其他高房價區域：麻紗島（Mercer Island）、西表爾威（West Bellevue）、伊薩卡（Issaquah）等區域的房價都在20%以上，房價中位價也都超過了100萬美元，其中西表爾威以250萬高居第一。

按往常來看，冬季房價漲幅都會降低，但今年很反常。而金縣範圍內的在售住房也一直緊缺，上個禮拜在售獨棟大約只有200棟，達到歷史最低。而獨棟價格也相比去年同期增長了28%，全縣房屋中位價為40萬，相比去年春天的38萬上漲了約兩萬。

西雅圖地區的房屋中位價相比去年上漲了14.2%，為725,000，不過相比去年年中的最高價還是較低的。而西西雅圖和東部國會山區漲幅要比西雅圖市中心區域大多了。I-90公路以北，I-5公路以東的國會山麥迪遜公園（Madison Park）一帶，中位價突破100萬美元後，成為繼安妮皇后區本市第二個房價達到7位數的區域。

而除了金縣以外的其他縣城房價也都出現了兩位數的漲幅：斯諾霍米時縣（Snohomish）的中位價比去年同期增長了12.5%，約45萬美元，皮爾斯縣（Pierce）上漲了12.3%，約32萬美元；吉薩普縣（Kitsap）上漲了11.1%，約31萬美元。

對此，多數經濟學家、房產中介及數據分析師對新一年西雅圖的房價做出了預測：繼續上漲但漲幅較2017年放緩。不過他們在去年年初也是這樣預測的，顯然預測不對，西雅圖房價漲幅居高不下，甚至在全美範圍內都數一數二。