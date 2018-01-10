華州出生證不久後將有第三性別選項

（編譯：陸雨陽）從2018年1月27日起，華州新生兒的出生證上將會出現第三性別這一選項（X）。而修改步驟也非常簡單，可多次修改且免費。任何人都可以填寫完表格提交至州衛生局即可。

華州衛生局統計部部長克麗絲·司柏思（Christie Spice）說：「我們想要提供居民和他們生活方式相符的性別，以此來減少性別歧視和衝突。」

華州是繼俄勒岡州全美第二個給予居民第三性別選項的州。

而加州將會在今年9月1日起緊隨腳步，成為第三個有第三性別的州。

華州衛生局將X選項定義為：「不僅限於男女的性別，包括但不限於陰陽人、無性別者、兼具男女兩性特徵者、雙性人、變性者、兩魂人、性別存疑者等。」

而對於未成年人，只有成年人或法定監護人可以幫他們更改出生證明。同時，還需要一張該未成年人的有牌照的醫護人員開的證明，表明更改性別的要求符合該未成年人的體徵。

出生證明是一份非常重要的文件，很多時候會用於證件、護照、公共福利、公民證明和求職等。儘管該新條款沒有經過大規模的團體遊行和政策支持，但華州衛生局在收到的一千餘條相關反饋中，大部分都對該法令表示支持。