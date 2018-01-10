西塔機場一天內查獲數件槍支彈藥

（編譯：陸雨陽）新年伊始，西塔機場運作了沒幾天，安檢處就從旅客登機行李箱中查獲了兩把手槍和多發子彈。

TSA安檢人員羅利·丹克斯（Lorie Dankers）表示，這些都是在七日八日兩天的例行行李檢查期間查獲的。

第一把槍在週日（1月7日）早上8點15分左右發現，是一把未上膛阿根廷Bersa產的點三八零口徑的Thunder手槍。這位旅客將前往俄勒岡州的波特蘭。除了這把槍之外，該旅客還攜帶了大約50顆子彈及兩個空彈夾。翌日上午6時，安檢人員在另一外旅客行李內發現了一把Taurus TCP口徑還是點三八零的半自動手槍，內有6發子彈。

丹克斯說，當TSA工作人員在品目中看到這些違禁物品時，立即報告了警方。兩位乘客都被當場羈押，不過在不久後都被釋放了。

其實，西塔機場在過去的2017年就已經查獲了大約78件槍支。一些旅客並不清楚登機行李的要求。丹克斯表示，槍支軍火類物件一直都是明令禁止帶上飛機的。但是，旅客可以在機票出票臺上登機槍支數量，利用托運的方式帶到目的地。

而違反此規定的旅客將面臨本地處罰和州處罰。TSA安檢處還有權根據違法程度將罰款提升至9800美元。