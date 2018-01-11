【新劇推介】

The Chi 芝加哥暴力故事

類型：劇情

頻道：Showtime

首播日期：01/07/2018

《The Chi》是Showtime最新一部劇集，由艾美獎《最佳喜劇節目編劇》得主Lena Waithe編寫，帶領觀眾進入美國城市芝加哥南邊的一個備受暴力威脅的社區，體會槍支暴力的氾濫程度。劇集圍繞著一名夢想成為大廚的男性主角如何接受自己兄弟的死亡這一故事展開，第一集便由槍擊與死亡開場。在這個充滿槍擊案件的芝加哥社區，善良的Coogie（Jahking Guillory飾）發現一具青少年的尸體，究竟他會如何處理這個發現呢？而這起槍擊事件又是否會造成下一個案件呢？

【熱播電影推薦】

The Post 郵報密戰

類型：劇情

導演：Steven Spielberg

上映日期：12/22/2017

《The Post》是由著名導演Steven Spielberg，二度影后影帝Meryl Streep與Tom Hanks領銜主演的電影，圍繞著連續四位美國總統未公開，關於越南戰爭的「五角大樓文件」展開。在丈夫自殺候，Kay Graham（Meryl Streep飾）被迫接下家族企業The Washington Post。因從未做過任何工作，她總是被身邊男性朋友或工作夥伴們無視。她報社內的大編輯Ben Bradlee（Tom Hanks飾）一心希望取得更多第一手資訊，搶在The New York Times前發行文章。就在他們都備受壓力時，他們獲得美國政府始終未公開的「五角大樓文件」內容，但發行將可能讓報社陷入危機。他們究竟該如何抉擇呢？

【新專輯推薦】

王力宏《A.I.愛》

風格：華語

廠牌：福茂

暌違兩年，王力宏第十六張錄音室專輯《A.I.愛》於2017年12月29日發行，為廣大聽眾帶來全新的11首歌曲。去年12月初，這張專輯的宣傳照就已公佈。一身金色緊身衣的王力宏一改過去形象，全力展現出神秘又前衛的形象。這張專輯的「人工智能（Artificial Intelligence）」主題源自他連續四年受邀參加的充滿科技最新資訊的太陽谷峰會，因人工智能是現代人的一大故事與發展，他希望藉由此專輯表現出人工智能與人文的共存關係。第一波主打歌曲《親愛的》也表達出父親對女兒的深深感情。