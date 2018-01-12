《中國國家形象全球調查報告2016—2017》整體形象好感度穩中有升

2018年1月5日，由當代中國與世界研究院(原中國外文局對外傳播研究中心)聯合知名調查機構凱度華通明略和Lightspeed共同完成的《中國國家形象全球調查報告2016—2017》(中、英文版)在京發佈。此次發佈的調查報告亮點多多：中國整體形象好感度穩中有升，內政外交表現受好評，「一帶一路」倡議贏得普遍點贊;中國經濟的國際影響力獲公認，未來發展贏得海外信心，受訪者預期中國即將成為全球第一大經濟體者逐年增加;中餐、中醫藥、中國高鐵等中國文化與科技元素繼續成為國家形象亮點。

中國外文局副局長王剛毅在致辭中指出，黨的十八大以來，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，中國的國家形象得到全方位提升。如今，中國特色社會主義進入新時代，也對國家形象的塑造與傳播提出了新要求。今後的國家形象調查研究工作，要聚焦習近平新時代中國特色社會主義思想，深挖中國方案、中國貢獻背後的資料價值，同時進一步增強議題設置的意識和能力，做大做強自主民調品牌。通過多方共同努力，講述好中國新征程故事，傳播好中國新時代聲音，讓國際社會瞭解一個真實、立體、全面的中國。

據瞭解，這已經是中國國家形象調查平台開展的第5次中國國家形象全球調查。與以往相比，本次調查新增「一帶一路」國際合作高峰論壇、金磚合作機制、中餐與中醫藥文化體驗等熱點話題，涵蓋了中國整體形象與影響力、政治外交、經濟、文化和科技的國際形象與傳播，更加立體、全面地呈現出國際社會對2016年以來中國國家形象的認知。

中國整體形象好感度穩中有升，內政外交表現受到好評。中國國家整體印象得分為6.22分(總分為10)，延續了近年來小幅增長的勢頭。發展中國家對中國的印象總體好於發達國家，但發達國家的漲幅超過發展中國家。中國對全球治理的貢獻(6.5分)和國內治理的表現(6.2分)贏得海外好評，尤其是在科技和經濟領域參與全球洽理的表現得到更多認可。相比年長群體，海外年輕人(18-35歲)對中國內政外交表現評價更高、整體印象更好，對中國未來發展形勢的看法也更為樂觀。

中國未來發展贏得海外信心，受訪者預期中國即將成為全球第一大經濟體。海外受訪者普遍看好中國未來發展。發達國家和發展中國家一致認為中國的國際地位和全球影響力將會持續增強，中國將引領新一輪全球化，為全球治理做出更多貢獻。預期中國即將成為全球第一大經濟體的海外受訪者比例從2013年的17%、2014年的20%、2015年的24%，上升到2016-2017年的33%，呈逐年加速增長趨勢。

「一帶一路」倡議贏得普遍點讚，中國在金磚國家合作機制中的作用備受期待。「一帶一路」倡議的海外認知度逐年提升，在印尼、印度等沿線國家的認知度達到四成以上。受訪者普遍認為該倡議對個人、國家、地區和全球經濟以及全球治理都具有積極意義，尤其是發展中國家和海外年輕群體的認可度更高。超過六成的海外受訪者認可中國在金磚國家合作機制中的活躍度高，並期待中國在其中發揮更為積極的作用。

傳統行業品牌熟悉度排名有所上升，年輕群體更相信中國品牌。從海外受訪者的熟悉程度來看，排在前5位的中國品牌依次為聯想、華為、阿里巴巴、中國國際航空公司和中國銀行。與2015年相比，中國銀行、比亞迪汽車等傳統行業品牌的熟悉度排名有較大幅度的上漲。超過六成的海外受訪者對中國產品的品質問題表示擔憂，這一比例與2015年基本持平。相較而言，海外年輕群體更加相信中國品牌，他們對中國品牌在品質和售後服務上的顧慮明顯小於年長群體。

六成受訪者認可中國的科技創新能力，發展中國家和海外年輕群體來華意願高。在海外受訪者眼中，中餐、中醫藥和武術是最能代表中國文化三大元素。近八成海外受訪者接觸過中餐，其中72%的體驗者給出好評。三成海外受訪者接觸過中醫藥文化，其中64%的體驗者給出好評。59%的海外受訪者對中國的科技創新能力表示認可，這一比例在發展中國家達到71%。高鐵(36%)36%)是海外認知度最高的中國科技成就其次是載人航太技術(19%)和超級電腦(16%)。未來三年內，有計劃來中國學習、工作或旅遊的海外受訪者比例接近三成，這一比例在發展中國家接近四成。來華意願最高的四個國家均為發展中國家：印尼、沙烏地阿拉伯、印度、俄羅斯。與2015年基本一致海外受訪者最為青睞的中國城市前三位依然是北京、香港和上海，但同時計畫訪問地區開始向國內其他城市分散，來華目的地選擇日益多樣化。

據悉，由國家級外宣智庫當代中國與世界研究院(原中國外文局對外傳播研究中心)等機構共同打造的中國國家形象調查平台，自2011年起就連續開展了中國國家形象調查工作，是國內首個定期、持續發佈大型中國國家形象調研報告的自主調研平台，今天發佈的《中國國家形象全球調查報告2016-2017》，是該系列調查的第5份年度報告，備受關注。