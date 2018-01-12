單親媽媽為自衛拿出霰彈槍擊退歹徒

俗話說「為母則強」，由於與生俱來的生理差異，因此多半時候女性都被視為柔弱的代表，不過當女性升格當了媽媽後，一切可就不同了喔！

有了小孩後的母親經常會展露出「為母則強」的特質，為了保護孩子她們往往能展現出讓人意想不到的體力、勇氣和意志力，不過也因為有「為母則強」這樣的特質，18歲的年輕媽媽麥金里（Sarah McKinley）才能成功救了自己和兒子一命。

住在美國奧克拉荷馬州的麥金里育有一個年僅3個月大的兒子，她曾有個幸福的家庭，但老公在幾個禮拜前因為癌症過世，留下麥金里和兒子倆人相依為命。

麥金里所居住的地點位置較為偏僻，因此她一直都很提高警覺擔心會有不肖份子前來騷擾，而在麥金里老公過去的幾天，一直有個自稱是鄰居的男子前來想要幫忙，甚至還企圖進入房子里，麥金里的第六感告訴自己這個人對自己有不良企圖，因此她一直都很警覺的將門窗緊閉，不讓對方有任何一點點機會。

然而危險還是找上麥金里了，那天當她餵飽兒子正準備休息時，卻聽到前門傳來騷動，她跑去一看，就發現幾天前跟她搭話的男子帶了個同夥試圖闖入她家門，而他們手上還有一把30公分長的獵刀！

麥金里並沒有因為恐懼而嚇到癱軟，她趕緊先用沙發堵住門，然後撥打911電話，並把兒子安頓在房間里，然後她抄出了藏在家中的一把霰彈槍跟一把手槍，守在門口。

911的接線人員叫麥金里盡量保持冷靜，不過看著情況越來越危急，麥金里問她：「我手上有兩支槍，如果他們闖進我家的話，我可以對他們開槍嗎？」

911的人員回答她說：「我沒有辦法給你確切的答覆，但如果你是為了保護孩子，可以採取必要的措施。」麥金里聽了之後直接把槍管對住了門口，等到他們成功闖入的那一剎那，她就展開射擊，當場把其中一個人射死在沙發上！而另外一個共犯也驚嚇地逃之夭夭。

麥金里跟911接線人員通話了21分鐘後，警察終於趕到現場。事後他們告訴麥金里說她這是屬於自衛行為，在奧克拉荷馬州是合法的，而當時逃逸的共犯也在兩天後主動到警局投案，他承認他們是看到麥金里孤兒寡母，認為他們一定沒什麼防禦能力，才會想要闖進去搶劫。

真的不要小看母親的力量啊，就連麥金里事後也說，她是為了兒子才會這麼做，也還好在她冷靜及勇敢的處理下，母子倆都平安無事！