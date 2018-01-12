大學收生程序中Deferral的含義和準備

每年的12月和1月，是各大學公佈提早取錄結果的日子。在此筆者先恭喜各位得到大學提早取錄的同學。在大學收生程序中，取錄和不取錄的結果，含意相當清晰，但現在的大學也有另一種選項：deferred，解作延遲。筆者這次就為大家解釋一下這個結果的意思和學生該有的準備。

Deferred這個取錄結果表面上解作延遲，實際上是指學校重新考慮學生的申請，也就是學校想要第二次覆核學生提供的資料再作決定。以往有不少人都認為，deferred基本上等於拒絕取錄，但現在大學錄取競爭激烈，也有越來越多學生希望把主動權再次握在手中，利用第二次覆核資料的時間，令學校錄取官對自己加深正面印象。

假如學生收到這個取錄結果，首要任務是不要慌張，立即調查清楚心儀的學校，在這段時間當中會否接受學生，提供更多資料。假如學生可以提供更多資料，學生就應該立即準備提供從申請截止日期後到收到deferred取錄結果之前，能夠反映學生這段時間之內學習的資料。學生請緊記，任何行動都一定要嚴格依照學校的規矩和要求。

第二，這段時間一定要努力讀書，盡力在課堂上爭取較好的成績，也即是較高的GPA。很多時候，分數提高可以對申請幫助很大，某些學校會接納學生補充提供最近期的分數。因此，學生千萬不要以為遞交了大學申請所有的工作就可以結束。

第三，學生不要放棄參加課外活動。學校把一個申請放入後補名單，部分原因是認為課外活動未能反應學生的領導才能。因此學生適宜在這段時間繼續參加課外活動，並以課外活動的一些學習結果說服學校應該錄取自己。

當然，本科階段未能入讀心儀的學校，並不等於就與心儀的學校緣盡於此。的確有不少學生是在碩士或者博士招生階段才入讀心儀的學校。筆者祝各位學生學業順利，最終心想事成。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。