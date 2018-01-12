為什麼中國人有「虛歲」？

虛歲是計算年齡的方法之一，是中國傳統的年齡計算方法，並自古代以來通行於東亞諸國。

虛歲是計算年齡的方法之一，是中國傳統的年齡計算方法，並自古代以來通行於東亞諸國。計算方式為此人生活過的黃曆年份數的總和。而虛歲如何「虛」，是一件讓人容易迷惑的事情。中國人說到年齡時常常使用一個詞叫做「虛歲」。

什麼是虛歲？虛歲是與周歲相對的一種記歲方法。顧名思義，「虛」是虛假之意，「實」則是真實之意。虛歲是中國傳統計算年齡的方法，是以年為單位的，是一種舍小求大的概算方法。

一個人出生的當年記為一歲，以後每過一個新年增加一歲。與現代不同的是，在古代，虛歲是唯一的記歲方法，所謂的歲，指的就是虛歲，沒有什麼周歲虛歲的概念。

虛歲中沒有以零為起點的觀念，沒有個人特別生日的記歲方法。例如丁亥年出生的人，到兩年後的己丑年，共在丁亥、戊子、己丑三個年份生活過，故記為三歲。因此嬰兒出生時就記為一歲，以後每過一年（黃曆正月初一）即增加一歲，而不像周歲（又稱實歲、足歲）算法以當事人的生日為基準。

這樣，虛歲往往比周歲要大一到兩歲，成為虛一歲或虛兩歲。例如農曆年末臘月（亦即格里曆隔年年初）出生的孩子，一過新年就記為兩歲，因此比周歲要大近兩歲。

此外，部分傳統以農曆計算的人士，會以農曆生日那天計算，也會以虛歲作為年齡計算而非足歲年齡，例如以農曆生日計算，該人舉行「六十大壽」時，若以足歲計算該人的年齡約莫58至59歲之間。

古代人以懷孕為起點計算生命

現代許多年輕人對此不理解，常常有年輕人問為什麼會有虛歲？要理解虛歲，必須懂得兩個方面的知識，一是中國古代天文曆法的知識，二是中國祖先的民族特點。

曆法建立在天文觀測的基礎之上。古人觀察太陽的升起和降落，白天和黑夜的循環，產生了日的概念。所謂「日」就是一個晝夜。觀察月亮圓缺的變化，從月圓經過月缺，再到月圓，由月的圓缺變化產生了「月」的概念。所謂「年」就是寒來暑往、草木枯榮的一個周期。

年、月、日概念的建立是曆法得以產生的基礎。中國古代曆法的特點，就是採用陰陽合曆，即以太陽的運動周期作為年，以月亮圓缺周期作為月，以閏月來協調年和月的關係。

這種曆法的特點造成中國古代曆法的不精確性。如果按上述規定製定曆法，就會出現天時與曆法不合、時序錯亂顛倒的怪現象。十二個朔望月構成農曆年，長度為354.3672日，比回歸年少將近十一天，每個月少0.91天，近一天。如按十三個朔望月構成農曆年，長度為383.8978日，比回歸年又多出十八天多。

這就造成中國古代曆法中，在相對比較長的時間中，年相對比較準確，而日則不便於一一對應。今年的某月某日與去年的某月某日不一定能夠「對號入座」，假如一個人是今年閏月初三生的，那他明年的生日怎麼過呢？

實際上，中國古人沒有現在人所謂「生日」的概念，與「生日」含義最接近的詞是「生辰」、「誕辰」。生辰和誕辰的概念不完全等同於生日，生日是以日為最小單位的，就是一個晝夜二十四小時的一天。

而誕辰和生辰則是以時辰（時刻）為最小單位的，古人把一天的時間劃分為十二個時辰，分別以十二地支表示，稱為十二時辰。在中國古人的生辰概念中，日期僅僅只是記載生辰時間的一個要素而已，與年月時是並駕齊驅的，並沒有任何的側重。

在西方人的生日概念，強調的就是月份和日期，所以通常人們說生日，只說幾月幾日，不說年也不說具體時刻。這也就是為什麼中國古人不重視生日的另一個方面的原因。

此外，古人還把生日稱為「母難日」，所以不過生日。展現的是傳統的孝道文化，也更突顯後人吃喝玩樂的過生日方式，是有悖傳統文化的。

與生辰密切相關的是屬相。屬相是中國古人創立的一種用十二種動物形象為代表，記錄人的出生年份的記歲方法。研究證明，生肖是在干支紀年法的基礎上產生的，十二種動物對應著十二地支，以動物作地支標誌。

哪年出生的人，就有哪年的地支所配屬的動物，由此以十二種動物用來紀年、紀日和計算每一個人的屬相。每一個人都會有一個固定不變的屬相。子鼠丑牛寅虎卯兔，辰龍巳蛇午馬未羊，申猴酉雞戌狗亥豬。

這種記歲方法有一些特點：首先它是以年為單位的，每一年對應一個屬相，不計月日和時辰；其次，沒有空缺位置，沒有零的概念，每一個人不論你的生命在一年中佔有多大的時間份額，哪怕只有一天，也必定有一個屬相。虛歲就是這種記歲方法的結果。

中國古人對年的認識很早，正是由於古人天文曆法起源特別早這一特點，決定了紀年方法的原始性。中國古人把「年」、「歲」作為一種具體的物。

在中國古代的傳說中，「年」就是一種生活在大海里的怪獸，頭長觸角，兇猛異常，每到除夕便上岸吞食牲畜傷害人命。

傳說中的「歲」，每年的年三十夜裡出來專門殘害孩童。一種可能的解釋是，古人之所以按年記歲，就是因為古人沒有時間的抽象概念，只能把年、歲當作一種動物或者妖怪，而動物和妖怪是不能拆分的，只能過一個整體年，只能增加一個整體的歲，這是過年增歲的起源。

新年有增歲的意義，其實就隱含在過新年的各種具體活動之中。

自古以來，全國各地都有著相同的過年習慣，其實質就是要拜年。拜年是什麼？傳統文化中的拜年，是在家族或宗族的親戚之間串門走動，拜見老年的親戚，給老人送禮、磕頭、祝福。接受孩子們的新年問候，給孩子壓歲錢。

為什麼有這種活動？就是因為這一天被當作每一個人的生日。新年有一副經典對聯，叫做「天增歲月人增壽，春滿乾坤福滿門」，最能反映新年增歲的意義。