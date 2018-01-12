外國留學生申請大幅下降 美國部分大學收入減少捉襟見肘

就在美國許多大學相信2008年經濟衰退造成的破壞已經過去的時候，全美各地高等學府被迫採取新一輪削減開支措施，這一次主要是因為國際學生突然下降。

中西部高校遭受打擊尤其嚴重–許多非重點公立大學本來要靠外國學生的學費支撐，因為他們所付學費遠遠高於本州學生。

此前，美國大學和和培訓項目對外招生出現連續10年爆炸性增長，外國學生總數超過100萬，為那些高校提供390億美元的收入。但國際招生從2016年開始放緩，部分原因在於國外條件變化和加拿大、澳大利亞和其它講英語國家高校吸引力增強。

自從特朗普當選總統之後，大學管理人員說，他對移民的激烈言論和限制性觀點造成美國對國際學生吸引力下降。特朗普政府嚴格審查簽證申請，無限期禁止某些國家居民前來美國旅行，也讓外國學生畢業後更難留在美國。

儘管政府官員說這些都是必須的國家安全措施，但美國高等院校卻成為這種政策的受害者。

報導提到的例子包括：

— 俄亥俄萊特州立大學（Wright State University）的法國銅號教授已離職。該校相當有名氣的游泳隊也被解散。

— 堪薩斯州立大學（Kansas State）義大利語課程正在沿著羅馬帝國的道路走去。

–密蘇裡中部大學（University of Central Missouri）雙週刊今年僅剩網路版，為得是節約3.5萬美元的印刷費。

密蘇裡中部大學臨時教務長戈達德（Michael Godard）說，失去這些學生，學費收入也受負面影響。該校去年秋季招收944名外國學生，明顯低於前年的1500人。「我們不得不做出決定–調整預算決定。」

國際學生繳納的學費為該州學生6455美元的兩倍，位於密蘇里州沃倫伯格（Warrensburg）的這所大學損失收入為1400萬美元。該校首席營運官貝斯特（Roger Best）說，校方不得不裁減外國學生集中的電腦程式講師，推遲維修並減少各部門開支，包括校報。

根據對500所高校的調查，全國去年秋季入學的外國學生平均減少7%，將近一半接受調查的高校都報告海外招生下降。

根據穆迪投資者服務公司（Moody’s Investors Service）的報告，由於收入下降，部分高校財務前景黯淡，它們的債券評級下降，因此導致它們使用的貸款利率上升。穆迪已經將對高等院校的信用前景從「穩定」修改為「負面」。

這種轉變又是發生在部分州正在經歷國內學生減少的時候。由於20年前的出生率下降，去年秋季國內本科生下降1%，為22.4萬人。

同時，那個年齡組的人口多元化意味著低收入家庭學生比例上升，也給大學帶來新挑戰。能否承受學費負擔成為最大障礙。