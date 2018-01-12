有點像達賴喇嘛說的西藏諺語：「能解決的事，不必去擔心；不能解決的事，擔心也沒用。」

希望大家在努力與忙碌之餘,也能換個角度去看待事情……

有個年輕人，屆逢兵役年齡，抽籤的結果，正好抽中「上上籤」，最艱苦的兵種—海軍陸戰隊。年輕人為此日憂心重重，幾乎已到了茶不思、飯不想的地步。年輕人深具智慧的祖父，見到自己的孫子這副模樣，便尋思要好好開導他—下。

老祖父：「孩子啊，沒什麼好擔心的。當了海軍陸戰隊，到部隊中，還有兩個機，一個是內勤職務、另一個是外勤職務。如果你分發到內勤單位，也就什麼好擔心的了！」

年輕人問道：「那，若是被分發到外勤單位呢？」

老祖父：「那還有兩個機會，一個是留在本島，另一個是分發外島。如果你分發在本島，也不用擔心呀！」

年輕人又問：「那，若是分發到外島呢？」

老祖父：「那還是有兩個機會，一個是後方，另一個是分發到最前線。如果你留在外島的後方單位，也是很輕鬆的！」

年輕人再問：「那，若是分發到最前線呢？」

老祖父：「那還是有兩個機會，一個是站站衛兵，平安退伍；另一個是會遇上意外事故。如果你能平安退伍，又有什麼好怕的！」

年輕人問：「那麼，若是遇上意外事故呢？」

老祖父：「那還是有兩個機會，一個是受輕傷，可能送回本島；另一個是受了重傷，可能不治。如果你受了輕傷，送回本島，也不用擔心呀！」

年輕人最恐懼的部分來了，他顫聲問：「那……若是遇上後者呢？」

老祖父大笑：「若是遇上那種情況，你人都死了，還有什麼好擔心的？倒是我要擔心，那種白髮人送黑髮人的痛苦場面，可不是好玩的喔！」

人生擁有的，是不斷的抉擇，端看您是用什麼態度，去看待這些有賴您決定的無數機會。

能夠綜觀每件事情、每個問題的正反兩面(或許有更多面)，您將發現，內心最深沉的恐懼，也在所有狀況明朗瞭解之後，將會自行化為烏有。