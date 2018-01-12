航空公司新年收費上漲

如果人們認為2017年對空中乘客是個挑戰性年頭，應當等著瞧會發生什麼事。那是航空專家、消費者權益人士和經常旅行的乘客得出的一致看法。

據三藩市記事報網站報導，他們說，國內航空公司已經提出今年增加收費和限制機票的措施，不可避免地同不高興的乘客發生更多衝突。沒有人能說服航空公司改變自己的飛行計畫，但乘客可以採取措施，保證自己在2018年的假期不出意外或問題。

根據伯克夏哈瑟維旅行保護的年終民調，空中乘客對於2017年抱怨最多的問題包括取消航班、座位太擠及錯過轉機。今年新怨言幾乎肯定會出現。

如果查看2018年預覽，達美航空（Delta Air Lines）率先讓前往歐洲的乘客震驚：從4月10日開始，它將對基本經濟艙乘客收取行李費–第一件60美元，第二件100美元。

同時，聯邦交通部悄悄廢棄兩項保護消費者規定：要求航空公司在購買機票時披露行李費及要求航空公司報告提前登機、保留座位及隨身行李等額外收費的收入資訊。

儘管政府的決定對乘客沒有直接影響，卻向航空公司表明交通部保護消費者的政策已轉變。興高采烈的航空業通過航空公司協會（Airlines For America）發表聲明說，那一決定將帶來促進就業和經濟增長的精明監管新時代。

交通部同時為航空業送上另一大禮：減少監管執法行動。交通部去年共發出18項命令，民事罰款310萬美元；明顯低於2016年的29項命令和640萬美元罰款。

對於乘客更為麻煩的是，交通部並不執行國會要求允許家人坐在一起的規定，也不實施乘客行李丟失的時候要退還行李費的規定。華盛頓權益機構乘客聯合會（Travelers United）主管列奧查（Charles Leocha）說，那好像員警決定不再管治安一樣。

由於政府不能或不願監管，航空公司將儘量從乘客身上榨取收費。列奧查說，他預計航空公司將要求聯邦政府廢除幾項現有規定。他們已經正式要求政府廢除對消費者最有意義的兩項保護規定：24小時退款規定和包括稅費在內的「全價」機票廣告規定。如果發生那種情況，乘客很難以確定機票實際花費有多少，乘客在晚點或取消航班時也更難以得到退款。

對於乘客如何保護自己的權益，文章提到去年令人震驚地手機視頻。手機視頻上傳社交媒體令航空業感到恐懼，因為它們能影響公眾輿論。充足電，隨時拍下不合理的事件，即使法庭和監管機構失職，人們仍有討回公道的選擇。