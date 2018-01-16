中韓打壓 比特幣重挫近30% 一度跌破1萬元關口

由於各國政府打壓數位貨幣力度加大，全球數位貨幣16日集體重挫，比特幣暴跌近30%，創三年來最大單日跌幅。

據比特幣交易平台Bitfinex報價顯示，比特幣16日一度跌破1萬元關口，日內重挫近30%，創三年最大單日跌幅。去年12月中旬，狂飆突進的比特幣價格一度逼近2萬元大關，而到今天距離記錄高點已跌去近50%，市值蒸發達1250億元。

其他數位貨幣16日亦全線暴跌，乙太幣、瑞波幣、比特幣現金等大市值幣種跌幅均逾20%。

全球投機者正在糾結，市場監管機構何時或如何控制這個以去中心化和匿名化為特徵的行業，許多人認為數位貨幣代表著泡沫。

路透社16日報導稱，中國人行副行長潘功勝建議禁止數位貨幣的集中交易，同事禁止個人和企業提供相關服務。彭博社消息稱，中國全面關閉境內交易所後，炒家轉向場外，場外類交易所(exchange-like)集中交易服務的線上平臺和移動App近來活動頻繁，中國政府將針對性地升級打擊措施。

目前比特幣交易火爆的南韓，也再度傳出禁止數位貨幣交易的消息。韓聯社報導稱，南韓財長金東兗表示，政府的立場是要規範加密貨幣投資，因為這是一場大型投機，「關閉數位貨幣交易所依然是選擇之一」。

線上交易平台ETX Capital駐倫敦的資深市場分析師威爾森(Neil Wilson)表示：「南韓財長的話說明，他們肯定在考慮禁止加密貨幣交易，而南韓是數位貨幣第三大市場，這個消息打擊了價格和人氣。」