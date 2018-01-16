特朗普拒當貿易領頭羊 歐盟竄起

總統特朗普上任後，美國退出全球貿易領導者角色，歐盟主管貿易事務的執行委員馬姆斯壯表示，歐盟因此獲得連串貿易協商機會，美國恐將自食惡果。

打著「美國優先」旗幟當選的特朗普，下周將在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇發表演說，預期將成為媒體關注焦點。

特朗普上任後，美國不僅退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、威脅廢除1990年代簽訂的北美自由貿易協定（NAFTA），且對進口鋼品課徵懲罰關稅，可能衝擊歐洲盟國和中國。

反觀歐盟，在擔任貿易事務執委已三年的馬姆斯壯帶領下，過去一年進行多場貿易協商。除了在去年七月與日本達成初步貿易協定，今年初也可望與墨西哥和拉丁美洲的南方共同市場簽訂協議。

馬姆斯壯接受路透訪問指出，特朗普在這方面幫了大忙。由於各國亟欲尋找新的貿易夥伴，而歐盟在經歷數年經濟危機和英國公投脫歐打擊後，如今已恢復信心，便積極填補美國留下的空缺。

馬姆斯壯表示：「我們證明自己已克服重大危機，因此許多國家轉向歐洲尋求領導和結盟。」

她還說：「現在是由我們和其他國家來設定標準，這也是為何美國退出舞台對他們不利。因為如今有新的標準設立，並將通行全球。」

馬姆斯壯特別點出，華府對世界貿易組織（WTO）採取對峙立場，格外令人擔憂。特朗普政府抵制WTO貿易糾紛仲裁人任命案，馬姆斯壯表示，美國若不改變立場，WTO仲裁機制恐完全失去功能。