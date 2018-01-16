ICE全美狂搜無證移民 突檢98家7-Eleven 逮捕21人

聯邦移民暨海關執法局（ICE）10日上午突檢包括加州和紐約州在內的全美17個州共98家7-Eleven連鎖超商，並逮捕21名懷疑未具合法身分的打工者，且警告企業雇主切勿雇用無證移民；這是特朗普總統上任以來，針對雇用無證移民的企業最大規模的突檢行動。

ICE負責國土安全調查的代理主任貝納(Derek Benner)表示，這只是ICE嚴厲查處企業雇用無證移民的第一步，未來將會有更多類似突檢行動。他說，突檢目標不限公司規模，可能是大企業，也可能是小公司，行業類別也不設限。

近百家被ICE突襲檢查並發出審核通知的7-Eleven，分別位於加州、科羅拉多州、德拉瓦州、佛羅里達州、伊利諾州、印第安納州、馬里蘭州、密西根州、密蘇里州、內華達州、新澤西州、紐約州、北卡州、俄勒岡州、賓州、德州與華盛頓州。

ICE代理局長霍曼(Thomas D. Homan)表示，這項行動是向全美雇用無證移民的公司企業發出強而有力的信號， 讓他們了解ICE一定會嚴格執法，若被發現違法，就必須追究責任。

霍曼發出的聲明指出，雇用無證移民工作的企業，是吸引無證移民湧入的磁石，ICE將致力移除這塊「磁鐵」。他說，ICE將消除利用無證移民企業造成的不公平競爭優勢，努力保護美國人工作機會。

芝加哥ICE公共事務官員亞伯利可(Nicole Alberico)表示，芝加哥市區有五家7-Eleven超商在這波突襲中被查，不過，她不願透露這五家的詳細資料。

ICE發言人班奈特(Dani Bennett)表示，未來將繼續發動更多的類似行動，投入更多資源來確保企業遵守法律。她說，10日被突檢的7-Eleven超商店東或經理，將有三天時間提供所有員工的身分證明。

美聯社報導，此次之所以鎖定7-Eleven超商，主要是源於四年前紐約長島區與維吉尼亞州九個7-Eleven連鎖加盟店店東及經理，曾聘用無證移民。這幾個業主、經理使用超過25個被偷的證件雇用至少115名無證移民工作，而且支付這些「黑工」少於最低時薪的工資，其中八名遭逮捕者被判有罪，並需支付超過260萬元的短少員工薪資，第九名被捕者去年11月到案，還未宣判。

總部在德州的7-Eleven公司，在全美共有8600多家連鎖店。該公司在突檢行動後發出聲明表示，每一家店聘用員工都是獨立作業，並由店東或經理負責決定聘用對象，並審核是否具有在美國工作的資格；7-Eleven嚴格遵守移民法。對於違法遭定罪的加盟商，公司已經終止經銷合約。