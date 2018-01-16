馬永火山噴發加劇 2萬多居民疏散

菲律賓呂宋島南端馬永火山（Mayon Volcano）噴發活動持續加劇，連日來已有超過2萬居民被強制疏散。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）發言人馬拉席干（Romina Marasigan）16日在記者會上說，截至16日上午，來自5318戶家庭的2萬1823名居民已被安置在18個臨時收容所。

根據菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）上午8時發布的通告，馬永火山過去24小時之間的噴發活動（eruptive activity），特性是熔岩持續從新的火山穹丘瀉出，岩漿經過之處發生75次「熔岩陷落」事件。馬拉席干說明，「熔岩陷落」是指熔岩途經之處發生地表陷落現象。

此外，火山暨地震研究所還記錄了9次地震，其中4次伴隨著短時間的「熔岩泉」（lava fountaining）現象，火山口的排氣以及落石，造成高達2公里的火山灰柱，飄向鄰近鄉村。

馬拉席干並說，熔岩泉現象引發火山危險性爆發的顧慮，這是救災單位疏散更多居民的主要原因。

火山暨地震研究所今天維持對馬永火山的3級警戒，意味著熔岩已升至火山口的位置，火山處於高度不安狀態，未來幾週或幾天之內可能發生危險性爆發。馬永火山警戒系統共分5級，以第5級為最高。

救災當局已將禁止民眾進出的區域，從原來的方圓6公里擴大到方圓8公里。雖然如此，地方官員表示仍有少數民眾違令闖入管制區，包括一些為窺探火山噴發而來的觀光客。

馬永火山位於馬尼拉東南方約340公里的艾爾貝省（Albay），高2463公尺，橫跨8市鎮，一度擁有全球最完美圓錐體之譽。它在過去400年間噴發過至少51次，最嚴重一次是在1814年，估計2200多人喪生。