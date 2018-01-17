（編譯：趙天玥）近十年來，西雅圖地區的房租首次大幅度下降。新建築大規模建成，使西雅圖最熱門的社區空置。
根據Apartment Insights / RealData公司的季度業主季度調查，12月份國王郡（King County）和斯諾哈密什郡（Snohomish County）的平均租金比上個季度下降了2.9%。
每年的這個時候，租金有時會有小幅下降。但最近一個季度的下降是十年來最大的，對於整個地區的租戶來說，平均每月可節省50美元左右。
在西雅圖市中心及周邊地區，新簽約住戶的平均月租金為100美元。租金下降的主要地區位於西雅圖有新公寓建成街區。在第一山（First Hill），西雅圖市中心（Seattle Downtown），貝爾敦（Beltown），南湖聯合會(South Lake Union)和巴拉德（Ballard），以及雷德蒙德(Redmond)和薩馬邁什/伊薩誇（Sammamish/Issaquah）地區，租金較上季度下降了6％以上。
雖然與去年同期相比，地區租金仍然上漲4.5％，但是這是自2011年以來同比增長最慢的一年，也是過去幾年來首次達到兩位數的下滑。随着開始出租的公寓数量达持續攀升，供多於求，房租漲幅開始放緩。
越來越多的公寓空置，特別是整個西雅圖市中心。這為租房者提供了更多話語權。更多的新公寓將於2018年建成，分析師指出租賃市場將會繼續降溫。
租客們已經等候多時，在過去的五年間，該地區的租金上漲了48％，每個月的租金都會增加550美元。Zillow指出，西雅圖地區在2016年和2017年初的租金漲幅處於全國領先水平。
跟隨其他城市的步伐，目前西雅圖整體收入增幅大於租金增長。
「事實上，西雅圖是最後一個看到這種發展趨勢的大市場。」租賃數據公司RealPage的首席經濟學家格雷格•威利特（Greg Willett）表示：「這個趨勢比其他任何地方都要持續的更久。」他引用了大量工作和人口增长來作為西雅图房市長期飙升的原因。这种需求是正常的，但现在新公寓供应數量增长更快導致了租金下滑。
威利特預測，未來幾年租金的增長率將保持在每年3％左右，或者與通貨膨脹率類似。
新公寓空置，西雅圖租金十年來首次大幅下滑
（編譯：趙天玥）近十年來，西雅圖地區的房租首次大幅度下降。新建築大規模建成，使西雅圖最熱門的社區空置。