西雅圖是全美流浪漢最多的城市嗎？

（編譯：陸雨陽）去年12月，金縣的流浪漢人數到達了全美第三名。之後，很多公眾提問：「大概每平方英里有多少流浪漢？」，「每1萬居民中有多少流浪漢？」

金縣是美國人口第十三多的縣，所以在本來就大的人口基數上來看，流浪漢數量大也是情有可原的？

但不論如何，西雅圖的流浪漢集中度絕對比紐約和洛杉磯更高。從每1萬居民中有多少流浪漢來看，西雅圖和金縣排名第6。

所以為什麼明明西雅圖排名第六，但流浪漢情況卻更嚴重呢？有兩個原因。第一，因為西雅圖和金縣的很多在冊居民並不住在本地。第二，因為本地政府一直在向聯邦政府請求更多的资助，考慮整治的範圍很大，並沒有局限於市中心一帶。

而紐約在計算方法上就很不相同，只計算了市中心內的流浪漢，而洛杉磯則計算了整個洛杉磯縣，除了帕薩蒂娜市、格蘭代爾市和長島。這意味著像西雅圖一樣的計算方法就容易得出更低的流浪漢集中率。

所以，如果拋開金縣，僅僅計算西雅圖的流浪漢集中率，那麼這個數字將一躍超過華盛頓，紐約和洛杉磯。西雅圖是否是全美流浪漢問題最嚴重的城市還有待商榷。

西雅圖和很多西部城市一樣，不能保證為流浪漢提供暫時居所。

雖然計算流浪漢集中率的方法有很多，但西雅圖不論從什麼角度看流浪漢問題都是非常嚴重的，比紐約洛杉磯更嚴重。