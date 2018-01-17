中國去年10大暢銷手機　全球一哥三星無份

根據最新數據，世界市佔率第一的三星手機，在中國市場竟然十大不入！

市場調查公司Counterpoint Research發表報告，顯示2017年中國十大暢銷手機之中並沒有三星手機，而蘋果則有兩部手機上榜，是唯一一間打進十大暢銷榜的外資企業。

OPPO R9s奪冠 iPhone 7 Plus亞軍

中資手機品牌佔據內地市場，去年銷量第一的是OPPO R9s，市佔率3%，比第2名的iPhone 7 Plus高出0.2個百分點。而iPhone 7排第5位，市佔率有2.4%。

不過，這個排行榜是「併銷量」，而不是計金額，報告指出除了蘋果兩款產品之外，其他國際品牌及高端產品都打不入十大。去年每月平均銷量要達到100萬部，才有資格打入十大排行榜，而蘋果iPhone是主打高端客戶，本應沒有中低端手機「海量」的優勢，可見iPhone在內地吸引力非凡。

iPhone減價下半年發力 OPPO R9s主打美顏自拍

iPhone上半年表現一般，但下半年iPhone 7及iPhone 7 Plus 128GB版本降價，特別是後者減到6,000元人民幣左右，加強了競爭力。加上後者是雙鏡頭手機，比iPhone 7更有賣點。

至於奪得冠軍的OPPO R9s主打美顏自拍，公司亦集中資源宣傳，因此一炮而紅。