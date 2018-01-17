400名以上顧客在塔克馬地區就餐後感染諾沃克病毒

（編譯：趙天玥）根據該郡衛生部門的數據，皮爾斯郡（Pierce County）兩家El Toro餐廳的400多名顧客在諾沃克病毒（Norovirus）檢測中證實被感染。

根据塔克馬-皮爾斯郡衛生局的报告，在大学广场的餐馆连锁店和Westgate的塔科馬西門（Westgate） 地区爆發病毒。

衛生部門從1月5日開始接收到12月31日至1月2日期間在塔科馬餐廳的食客的食物中毒報告。本週早些時候，衛生部門在大學廣場瞭解到疑似病例曾在上週末光顧那些餐廳。衛生部門報告指出，受影響的顧客在就餐後約24-36小時後，持續一兩天出現包括嘔吐和腹瀉在內的症狀。

衛生部門表示，在位於塔科馬北26街5716號（5716 North 26th Street）的餐廳用餐後，有近400名顧客感到不適，10-15人在大學廣場3820號布里奇波特路（3820 Bridgeport Way in University Place）餐廳用餐後感到惡心反胃。

實驗室檢測發現諾沃克病毒是塔科馬疫情的罪魁禍首，但根據衛生部門的統計，大學廣場所在地的疾病結果還有待結果。

衛生部門週三在其網站上寫道：「我們繼續收到更多的報告和採訪更多的顧客。」并聲明，兩家餐館都關閉了至少一天，來徹底清潔和消毒。他們之後將重新開放。

症狀出現之前，病毒仍可以傳播24小時。

如果您在El Toro餐廳吃東西並感到不適，請通過food@tpchd.org聯繫衛生部，也可在www.tpchd.org/reportfoodborneillness 報告，或致電253-798-4712。