香港立會補選 兩派戰將出爐

立法會四個議席的補選將於3月11日舉行，提名期今展開。民主派初選後敲定由姚松炎出選九龍西，新民主同盟范國威出戰新界東；香港眾志周庭會在港島披甲。至於建築、測量、都市規劃及園境界一席，南區區議員司馬文則獲推薦上陣。

建制派方面，新民黨南區區議員陳家珮宣布出戰港島區補選；民建聯昨晚召開中委會，通過由該黨深水埗區議員鄭泳舜和早前加入民建聯的工聯會鄧家彪，分別出戰九龍西和新界東，並通過支持陳家珮參選港島。 至於建測界一席，該界別前議員謝偉銓預料很大機會捲土重來。

泛民：初選組合爭「4席全取」

蘋果日報報導，姚松炎表示，初選有相當多市民投票，初選結果是獲市民清晰的授權，並指在周日投票的市民即使要等候近一小時，也堅持投票來對抗政府的威權，爭取民主之心不死，令他十分感動。據悉，姚松炎傾向會簽署2016年立法會選舉時引入的確認書，當選後會如常宣誓，不會加料。

范國威則指，今次初選由民主派花了逾10個月時間籌備，是史無前例，開創了民主派的立法會初選機制，市民的授權能令民主派更團結在補選抗擊建制派。

建制：民建聯、新民黨「空前團結」

另外，文匯報報導，新民黨80後小花陳家珮昨晨宣布參加港島區立法會補選，並以「捍衛法治、回歸理性」為參選口號，她說有見暴力政治令香港撕裂，深感香港不能再這樣下去，因此決定參選。

據明報，鄭泳舜表示，知道在知名度方面要努力追上，會以運動員心態全力以赴，口號是「堅守信念 舜有希望」。他指若能進入議會，會繼續抗拉布，令議會重回正軌，並全力支持高鐵在今年第三季通車。

至於律政司司長鄭若驊寓所的僭建風波會否影響建制派選情，據大公報報導，李慧琼認為，事件已發生一段時間，鄭若驊亦已答應會糾正，希望她儘快投入角色，日後開誠布公。