東海撞船 油汙恐衝擊生態數十年

巴拿馬籍的伊朗油輪「桑吉號」（Sanchi）6日晚間在上海外海和香港籍貨輪碰撞爆燃，並在14日下午沉入海中。船上載有約13.6萬噸凝析油（類似液化天然氣），沉沒前已洩漏燃油，在附近海域形成10平方公里的油汙帶，專家稱，漏油將對周邊海洋生態環境造成十幾年甚至幾十年的污染，且這一地區的數百浬範圍內可能會長期禁止捕魚。

環球時報形容桑吉號沉沒比燃燒還要糟糕，是「最壞的結果」，因為如何處理沉進海底的凝析油是一個棘手的問題。此事件可能成為從1991年以來最為嚴重的一次海洋汙染事件。

桑吉號除裝載有約13.6萬噸凝析油外，自身油箱也儲存1000噸重型柴油。相關報導指出，「凝析油」對海洋生物具毒性，亦較一般原油更難清理，因此，事件發生地區的數百浬範圍內可能會長期禁止捕魚。

東海近海是中國最重要的近海漁業捕撈區，年捕撈量在30萬噸以上，而東海地區絶大多數漁業資源都集中在長江口東南方向，如果凝析油大規模洩漏，將對東海漁業造成嚴重影響。已有專家建議，要開始加強檢測海產品。

凝析油中含有毒的硫化氫，桑吉號沉沒後，船載的凝析油將在未來數月、甚至以年計的時間，緩慢地流入海洋，屬慢性污染，並將嚴重危及附近海域的海洋生物。

法新社引述駐於阿拉斯加，曾研究漏油問題的學者斯坦納（Richard Steiner）指出，燃析油中的碳氫化合物，會令鯨魚、海鳥、魚類、浮游生物等各種海洋生物死亡，亦有可能造成生理、生殖障礙及慢性疾病；該海域是不少大型魚類產卵之地，這些魚卵及幼魚亦將接觸到有毒物質。

「漏油可能只持續數月，但對海洋生物的傷害會更漫長。」斯坦納說。

揚州工業職業技術學院石油工程教授李發印指出，13.6萬噸凝析油，相當於1400個一級加油站的存量，而這次事故燃燒產生的廢氣，相當於大陸年每年汽車廢氣總量的千分之一，由於集中於事故區域，危害性相當嚴重。

南通大學環境工程系主任沈擁軍指出，船隻洩漏凝析油不僅會對海洋生態帶來影響，凝析油揮發後還會汙染空氣。

還有多位專家表示，一旦船體沉沒，船中的燃油會在海底緩慢洩漏，汙染深層海水和海底沉積物，將會對周邊海洋生態環境產生十幾年甚至幾十年的長久影響。

《你知道嗎》凝析油更難清

凝析油與一般原油不同，雖然密度更小，但不會浮於水面形成油層，且較原油更容易與海水混合，不能像原油一樣以「圍油法」控制其擴散，也無法簡單地將其舀走，十分難以清理，只能等待凝析油自然稀釋或揮發。