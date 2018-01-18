伍德蘭動物園12月末迎來兩隻懶熊寶寶

文 | Tracy Wang

在這個充滿節日氣息的季節，伍德蘭動物園（Woodland Park Zoo）於2017年12月27日迎來兩位最新動物園成員，兩隻懶熊寶寶。於動物園內不公開產房兼育嬰房出生，這兩隻懶熊寶寶的父母分別是14歲的Tasha（母親）與17歲的Bhutan（父親）。

為確保懶熊母親與兩個寶寶擁有最佳的修養環境，它們將暫時不公開母親與寶寶。懶熊寶寶剛出生候的這段時間是最為重要的時段，因優良與不受打擾的環境有利於母親與寶寶建立緊密的親情關係。雖然採取不打擾不公開懶熊生活這一準則，動物園內的動物護理人員一直通過監視攝像機緊密的觀察年幼懶熊與懶熊母親的生活狀況，確保兩隻寶寶在茁壯成長。

動物園的Pat Owen也表示「懶熊母親Tasha與兩隻寶寶的狀況都非常好。（懶熊寶寶）出生候的七十二小時最為關鍵。Tasha的兩隻寶寶已成功度過七十二小時，但我們（動物園）將持續密切的關注這兩隻寶寶，保證它們的健康成長」。

動物園動物護理人員將不間斷的通過監視錄影機觀察兩隻寶寶的成長過程。當媽媽Tasha開始頻繁進出育嬰房時，護理人員將進入育嬰房為兩隻寶寶做一些常規的檢查。懶熊寶寶出生時的體型極小，並且處於看不見的狀態。當它們大約三四周大時，它們才會開始睜眼，學習走路。與其他熊類不同的地方是，懶熊母親通常會將寶寶背在身上，直至寶寶大約兩個月大。如環境以及天氣許可，Tasha與她的寶寶將可能於三月份正式現身，與大家見面。

懶熊這一種類的熊一般在低海拔的國家，如孟加拉共和國，不丹，印度，尼泊爾，斯里蘭卡等國家生活。因野生懶熊的數量已低於10,000，它被歸為瀕臨滅絕的物種之一，而造成它們瀕臨絕種的幾大原因為極為分散的人口，與其他物種（尤其人類）競爭食物與地盤的狀況，森林的過度採伐與亞洲獵殺熊類的行為。在過去的400年里，懶熊這一物種經常受到人類的壓迫，成為「Dancing Bears」，2009年，印度釋放了最後一隻Dancing Bear。作為一間極為注重保育措施的動物園，伍德蘭動物園也是特別針對培育懶熊的懶熊物種生存計劃（SSP）的一員，並且通過野生動物生存基金來支持各項針對懶熊這一物種的研究。

伍德蘭動物園是美國動物園水族館協會公認的一間動物園，並受到美國人道主義保護協會的認可。致力於保護動物與它們的棲息地的伍德蘭動物園正在太平洋西北角，以及世界各地，開展著超過三十五項實地項目。通過各項工作與研究，它們希望能夠讓更多的人開始接觸動物，並一起幫助改善動物的生存環境。

想要到伍德蘭動物園與懶熊見面的大家可以於最先進的Banyan Wilds見到它們的身影。