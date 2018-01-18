【熱播電影推介】
Jumanji: Welcome to the Jungle
野蠻遊戲：瘋狂叢林
類型：奇幻電影/動作片
導演：Jake Kasdan
上映時間：12/20/2017
《野蠻遊戲：瘋狂叢林》是一部2017年美國奇幻冒險片，由JakeKasdan
執導。電影改編自Chris Van Allsburg的1981年同名童書，同時也是1995電影《野蠻遊戲》的續集。前後相隔22年，此電影並悼念已故的RobinMcLaurin Williams。由Dwayne Johnson (The Rock), Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, and Bobby Cannavale飾演。故事講述四名青少年男女在清理學校的地下室的同時，他們找到了一套古老的電子遊戲機《野蠻遊戲》，試圖遊玩的四人卻意外地被吸入遊戲世界中，為此在虛擬世界展開一場瘋狂的叢林歷險。
【新劇推薦】
The End of The F *** ing World
去他*的世界
類型：警匪
導演：Netflix
上映時間：11/21/2017
17歲的James確信自己是名精神變態者，他冷血無情喜愛殺生，原本計畫殺掉接近他的叛逆少女Alyssa，但兩人的合拍讓他決定推遲殺人計畫，跟她一起離家出走開始公路旅行，找尋在Alyssa小時候已離開的父親……
Camila Cabello
《Camila》
風格：Electro-industrial
廠牌：Epic, Syco Music, Sony Music
發放日期：1/12/2018
從五佳人(Fifth Harmony) 退出後單飛的Camila人氣一直高企，前後推出多首熱門歌曲，本月亦宣佈發行首張個人專輯《Camila》。專輯一共收錄十首歌曲，主打歌曲《Havana》為Camila打破了Billboard的記錄，成功成為了維持最久的電台熱播歌曲，長達7週。其餘收錄的歌曲包括：《Never Be the Same》﹑《Real Friends》。