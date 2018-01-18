文 | Zita Lam 記得三年前還在意大利佛羅倫斯留學的時候，趁週末與同學去了一趟倫敦。當時的天氣時常飄著綿綿絲雨，去哈利波特製作工作室的時候還下起滂沱大雨。慣了西雅圖天氣的一群人，這才發現原來雨在他方下得狠，一件連帽雨衣跟本不足夠。狼狽的我們就這樣穿著濕瀝的衣服，在回家前特別坐上火車到帕丁頓車站，拜會人所共知的帕丁頓熊。 尤其是在2015年電影《帕丁頓熊》上映後，這隻蓬鬆又笨拙的小熊，穿著藍色外套，戴上紅帽子及拿著小提包的形象人氣再度高升。在車站內，除了有不少遊客爭相與其塑像拍照，《帕丁頓熊》的主題店鋪更是接踵比肩。但很多人不知道的是，在電影《帕丁頓熊》開播前，這小熊是英國兒童文學中的一個虛構角色。他最早出現在 1958年出版的兒童繪本，並將會在本年6月出版作者 Michael Bond 生前最後完成的作品— 《帕丁頓在聖保羅》Paddington at St Paul’s。 在上集電影中，帕丁頓熊經歷差點被成為標本的旅程，終於找到他的家。在《帕丁頓熊 2》開首，這小熊已經完全融入布朗一家居住的社區。儘管他依舊惹出許多麻煩，他仍然努力把每件事情做對。因此，他非常受到鄰居和市民的喜愛。 適逢是親愛的露西姨姨的生日，帕丁頓決定選一份特別的禮物。他無意中在懷舊古董店找到一本立體書，他想：「既然露西姨姨一直以來的願望是來遊覽這個城市，這本書完美的展示了倫敦最美麗的一面。」於是他開始找工作，去過理髮店，當過洗窗工人，只為了盡快賺取足夠的金錢，送給露西姨姨這份獨一無二的禮物。 可是就在一個晚上，他經過懷舊古董店，本想靜靜地遠眺在架上立體書的時候，他突然發現有小偷闖入店裡。他心急之下跟著小偷的行徑，而沾上柑橘醬的熊印佈滿周圍。小偷瞬間消失而帕丁頓卻變成最具嫌疑的犯人。當布朗一家不斷搜集證據，希望求帕丁頓一個清白時，在社區內陸續發生奇怪事件，而大家開始明白小偷手上那本立體書可是非比尋常。 帕丁頓熊電影的粉絲不難發現續集裡有很多地方都跟首集互相應，《帕丁頓 2》的視覺藝術及創意更為豐富，而劇情亦不單只集中在小熊的旅程，亦探討了很多人性化的問題。到現時為止，這電影是第四部在爛番茄網站（總括超過100多個評論）拿得 100%好評的電影。 十多年過後，哈利波特的名氣依然。還年少的時候我們讀的是魔法故事，長大後才了解一筆一劃所描寫的世界是另一回事。然而，與其說《帕丁頓熊》是一齣兒童電影，倒不如說它代表著只有在成年人的眼中才能看到一顆堅定又善良的心，一顆很多人都遺失了的心。