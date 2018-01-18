百老匯在西雅圖2018

文 | Zita Lam

西雅圖派拉蒙劇場剛宣布 2018 -19 新年度劇季，內容包括各類經典劇目和新作品。以 DEAR EVAN HANSEN! 這齣贏得 6次東尼獎的音樂劇為例，曾被華盛頓郵報評論為「音樂劇歷史上最引人注目的節目之一」，它是本年格萊美獎提名者並將在2019年首次在西雅圖進行演出。

漢密爾頓 Hamilton

日期：2月6日至3月18日

這齣關於美國開國元勳亞歷山大•漢密爾頓的音樂劇，由林曼努爾•米蘭達編劇、作曲、填詞，以新穎嘻哈的方式上演。《漢密爾頓》在2015年8月登上百老匯的理察•羅傑斯劇院，在百老匯獲得熱烈好評以及空前的票房紀錄。除此之外，它也獲得格萊美獎最佳音樂劇專輯及普立茲獎戲劇獎。外百老匯的演出贏得2015年戲劇桌獎（或譯：紐約戲劇獎）十四項提名，得到傑出音樂劇等七項獎項。百老匯的演出獲得破紀錄的十六項東尼獎提名，得到最佳音樂劇等十一項大獎。

真愛不死 Love Never Dies

日期：5月8至13日

這個充滿激情和戲劇性的愛情故事是勞埃德•韋伯（Lloyd Webber）的《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）的續作。目前全世界有超過1.3億人曾觀看這劇，它已贏得超過50個國際獎項。

孤星淚 Les Misérables

日期：6月6至17日

卡梅隆麥金托什 (Cameron Mackintosh) 推出了《孤星淚》的新作品，憑藉其輝煌的新舞台和令人眼花繚亂的維克多•雨果（Victor Hugo）繪畫所激發的風景重現，這個令人嘆為觀止的新作已經讓觀眾和評論家們驚嘆不已。

紫的顏色 The Color Purple

日期：6月27日至7月1日

作為2016年東尼獎最佳音樂復興獎得主，這音樂劇被荷里活記者譽為「直接打擊心臟」。這個令人高興的美國經典作品，以全新令人嘆為觀止的方式征服了百老匯。

歌劇魅影 The Phantom of the Opera

日期：8月8至19日

女服務員 Waitress

日期：9月11至16日

你的腳！ On Your Feet!

日期：10月23至28日

【2019年劇季】

迪士尼獅子王 Disney’s The Lion King

日期：12月13日至2019年1月6日

致埃文•漢森 Dear Evan Hansen

日期：1月23至2月2日

貓 Cat

日期：3月36至31日

搖滾校園 School of Rock

日期：5月14至19日

女巫前傳 Wicked

日期：6月12日至7月7日

查理和巧克力工廠 Charlie and the Chocolate Factory

日期：7月31日至8月11日