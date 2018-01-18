西雅圖8家最新披薩店

文 | Lulu Lu
西雅圖雖沒有像紐約薄餅披薩、芝加哥深盤披薩一樣聞名世界的披薩種類，但從去年起，一大波披薩店先後向西雅圖各個鬧市區發動攻勢，北邊的Fremont、西西雅圖（West Seattle）、美食雲集的國會山（Capital Hill）一帶、老城區安妮皇后（Queen Anne）和派克市場附近都不幸淪陷為披薩殖民地 。附新披薩大軍圖：
- Supreme
New Luck Toy的主廚馬克在西西雅圖Ma’ono街附近開了家紐約式披薩店，店內氣氛輕鬆，可送餐。
推薦：內含卡羅萊納死神辣椒的酷炫披薩：The Reaper（with spicy coppa, ricotta, ghost chili and Carolina reaper chili）
4521 California Ave SW, Seattle, WA 98116
- Slice Box Pizza
這是Ryan和Leanna在2017年春天開的第一家餐廳。儘管如此，立馬成為SoDo區附近居民最喜歡去的午餐新聚點，主營簡單的紐約薄餅披薩。可預訂可送餐。
推薦：他家披薩里的白羅勒，自製香蒜醬，西紅柿干和山羊奶酪都超棒！
1727 1st Ave S, Seattle, WA 98134
- A Pizza Mart
西雅圖最強披薩連鎖店，在繼U-district、第一山、市中心後，披薩超市在國會山又開一分店。
推薦：taco pizza和chicken ranch pizza.
925 Stewart St, Seattle, WA 98101
- Nine Pies Pizzeria
SoDo區Nine Hats Wines的新披薩店，紐約風披薩。
3861 – 1st Avenue South，Seattle, WA 98134
- The Masonry
安妮皇后區新晉披薩館，主推經典意大利那不勒斯披薩，外殼薄且脆，內部有彈性，餅底還有豹紋小斑點。
推薦：店里當日主推的當季披薩。
20 Roy St, Seattle, WA 98109
- Princi
Capital Hill星巴克體驗店里新開的意式甜品店已經眾所周知了吧，星爸爸實在厲害，為了吃Princi的東西我願意天天來他家這個莫名其妙超難停車的體驗店！草莓芝士蛋糕、裹著榛果巧克力的奶油泡芙….
醒醒！回到主題！
他家披薩也值得一試啊，芝士很新鮮，清淡的味道搭配鹹甜的披薩醬，おいしい！
推薦：各種披薩片都不錯，不過大冬天的最好讓工作人員幫忙加熱一下，口味更佳哦！
1124 Pike St, Seattle, WA 98108
- Evviva
這裡曾經是家必勝客，不過美國的必勝客似乎還真沒啥可吃的，不過現在升級為窯爐炭烤披薩了，冬天坐在店裡圍著炭火吃披薩喝酒最愜意了。
推薦：碳烤披薩怎麼樣都好吃，冬天來個pancetta and potato pizza, with mozzarella, olive oil and caramelized onions，你不會失望的~
2231 Queen Anne Ave N, Seattle, WA 98109
- Mercato Stellina
開在著名景點派克廣場的新披薩店，傳統意大利披薩工藝，加入各種創新配菜。
推薦：吃過加了螞蚱和各種昆蟲的披薩嘛，加了香蒜醬和醃南瓜，有膽就來試試吧。
2001 Western Ave #110, Seattle, WA 98121