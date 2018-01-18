西雅圖8家最新披薩店

文 | Lulu Lu

西雅圖雖沒有像紐約薄餅披薩、芝加哥深盤披薩一樣聞名世界的披薩種類，但從去年起，一大波披薩店先後向西雅圖各個鬧市區發動攻勢，北邊的Fremont、西西雅圖（West Seattle）、美食雲集的國會山（Capital Hill）一帶、老城區安妮皇后（Queen Anne）和派克市場附近都不幸淪陷為披薩殖民地 。附新披薩大軍圖：

Supreme

New Luck Toy的主廚馬克在西西雅圖Ma’ono街附近開了家紐約式披薩店，店內氣氛輕鬆，可送餐。

推薦：內含卡羅萊納死神辣椒的酷炫披薩：The Reaper（with spicy coppa, ricotta, ghost chili and Carolina reaper chili）

4521 California Ave SW, Seattle, WA 98116

Slice Box Pizza

這是Ryan和Leanna在2017年春天開的第一家餐廳。儘管如此，立馬成為SoDo區附近居民最喜歡去的午餐新聚點，主營簡單的紐約薄餅披薩。可預訂可送餐。

推薦：他家披薩里的白羅勒，自製香蒜醬，西紅柿干和山羊奶酪都超棒！

1727 1st Ave S, Seattle, WA 98134

A Pizza Mart

西雅圖最強披薩連鎖店，在繼U-district、第一山、市中心後，披薩超市在國會山又開一分店。

推薦：taco pizza和chicken ranch pizza.

925 Stewart St, Seattle, WA 98101

Nine Pies Pizzeria

SoDo區Nine Hats Wines的新披薩店，紐約風披薩。

3861 – 1st Avenue South，Seattle, WA 98134

The Masonry

安妮皇后區新晉披薩館，主推經典意大利那不勒斯披薩，外殼薄且脆，內部有彈性，餅底還有豹紋小斑點。

推薦：店里當日主推的當季披薩。

20 Roy St, Seattle, WA 98109

Princi

Capital Hill星巴克體驗店里新開的意式甜品店已經眾所周知了吧，星爸爸實在厲害，為了吃Princi的東西我願意天天來他家這個莫名其妙超難停車的體驗店！草莓芝士蛋糕、裹著榛果巧克力的奶油泡芙….

醒醒！回到主題！

他家披薩也值得一試啊，芝士很新鮮，清淡的味道搭配鹹甜的披薩醬，おいしい！

推薦：各種披薩片都不錯，不過大冬天的最好讓工作人員幫忙加熱一下，口味更佳哦！

1124 Pike St, Seattle, WA 98108

Evviva

這裡曾經是家必勝客，不過美國的必勝客似乎還真沒啥可吃的，不過現在升級為窯爐炭烤披薩了，冬天坐在店裡圍著炭火吃披薩喝酒最愜意了。

推薦：碳烤披薩怎麼樣都好吃，冬天來個pancetta and potato pizza, with mozzarella, olive oil and caramelized onions，你不會失望的~

2231 Queen Anne Ave N, Seattle, WA 98109

Mercato Stellina

開在著名景點派克廣場的新披薩店，傳統意大利披薩工藝，加入各種創新配菜。

推薦：吃過加了螞蚱和各種昆蟲的披薩嘛，加了香蒜醬和醃南瓜，有膽就來試試吧。

2001 Western Ave #110, Seattle, WA 98121