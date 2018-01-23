西雅圖新含糖飲料稅法，你了解多少？

最近去超市購買飲料，你可能會收到↓這樣的傳單。雖然含糖飲料征稅法令早已在去年六月通過，在今年剛剛正式生效的稅法仍然令很多人對具體感到疑惑。

Sugar Tax法令主要對百事可樂、可口可樂、運動飲料和其他各類含糖飲料的供貨商征稅，包括星巴克和其他咖啡館在內的多種飲料，比如冰茶和其他咖啡飲品。但征稅飲料中並不包括低糖飲料（Diet Drink），非乳基飲品（Non-milk based drink），百分百的果汁和各種含糖酒類。而像拿鐵和摩卡這類的含糖飲料也不會被收稅，因為它們是乳基飲品。而卡布奇諾這類非乳基的飲品將會被稅。椰子水和肌肉牛奶會被稅，醫藥飲品、嬰兒奶粉將不會被稅。

我們特地整理了新增Sugar Tax的飲料類別，以及免除此稅的飲品類別，希望能夠讓大家有更直觀的了解：

比如小編同事平時喜歡在中午去Bartell買紅牛，加了Sugar Tax後可能就不能那麼routine喝了。而不需增收Sugar Tax的則有（愛喝咖啡的小夥伴普大喜奔，大部分現制咖啡不在增稅之列）：

不過上述劃分比較絕對，比如Frappuccino雖然在增收之列裏，但星巴克的S’mores Frappuccino並沒有漲價，因為這個飲品的主要成分是牛奶。而超市中，不含糖的運動能量飲料、椰子水等也並未增稅，由此可見新法令的執行還是明確細分的（想要了解更多的朋友可以瀏覽www.thestranger.com/slog/2017/06/07/25198643/how-much-will-all-these-sugary-drinks-cost-under-the-soda-tax）。

新法令支持者認為征收含糖飲料水可以迫使消費者少喝對健康不利的飲料，減少肥胖、糖尿病等疾病的發生。而反對新法令的商業及勞工團體表示，這項稅收將會對小型企業和部分崗位造成傷害。

而且不向低糖飲料征稅是針對低收入消費者的不公做法，據調查，低糖飲料購買者收入較高。

美國對含糖飲料征稅的城市還有舊金山和費城，但是西雅圖的稅率最高。推特上還是有不少人炸的…

目前，已有民間團體正在對Sugar Tax征集意見，比如前文照片中的Keep Seattle Livable For All。另外，雖然Sugar Tax導致批量銷售糖類飲料超市價格增長近乎一倍，已有不少人建議可以轉而去Shoreline或者Tukwila的Costco進行購買——新法令的實施效果尚未可知，但或許西雅圖市區外的大超商會是最大的獲益者吧。