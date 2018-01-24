學前幼兒樂園是讓五歲以下之孩子透過年齡適切的活動(遊戲﹑兒歌﹑ 故事﹑手工﹑玩具等), 協助幼兒培養將來入學的技能;家長及照顧者亦藉此機會了解孩子的發展, 與其他幼兒照顧者分享社區資訊及育兒經驗。

『仁人』在金郡不同的地方舉辦學前(雙語)幼兒樂園活動, 反應非常熱烈, 得到幼兒家庭的支持, 認同幼兒教育是非常重要的。活動費用全免, 歡迎家長及照顧者帶同孩童一齊參加!

*(英語) 活動時間:

逢星期三上午10時30分至12時,於Mercer Island圖書館(4400 88th Ave. SE

Mercer Island 98040)

*(中文/英語) 活動時間:

逢星期二 上午10時30分至12時,於Newcastle圖書館 (12901 Newcastle Way

Newcastle WA 98056) 及Sammamish圖書館 (825 228th Ave SE Sammamish WA 98075)

逢星期三上午10時至11時30 分Beacon Hill圖書館(2821 Beacon Ave S. Seattle WA 98144)

逢星期三上午10時30分至12時,於Redmond 圖書館( 15990 85th Street Redmond WA 98052)

逢星期五上午10時至11時30分,於仁人-肯特辦公室 (18020 80th Ave S Ste. 102 Kent WA 98032)

逢星期五上午10時30分至12時, 於Newport Way 圖書館 (14250 SE Newport Way Bellevue WA 98006)及 Issaquah圖書館 (10 West Sunset Way, Issaquah 98027)

逢星期五上午10時至11時30分,於仁人-西雅圖和馨家園(611 S. Lane St. Seattle WA 98104)

*(西班牙語/英語) 活動時間:

逢星期二上午10時30分至12時, 於Lake Hills 圖書館 (15590 Lake Hill Blvd, Bellevue WA 98007)

*(索馬里/英語) 活動時間:

逢星期二上午11時 至12時30分, 於Bailey Gatzert 小學YMCA 課室 (1301 E. Yesler Way Seattle WA 98122)

逢星期三上午10時30分至中午12時, 於Martin Luther King小學 166課室(6725 45th Ave S Seattle WA 98118)

逢星期五上午10時至11時30分, 於Kebero Court Community Room (1105 E Fir St Seattle WA 98122)

更新活動開放時間表可瀏覽www.cisc-seattle.org,如有查詢, 請致電(206)957-8520與

鄺美寶小姐聯絡