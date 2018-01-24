決定死刑的命運是立法機關的工作嗎？

（編譯：Xiaoyin Liu）華盛頓州廢除死刑制度的推行再一次回到州立法委員前。 然而，這一次民主黨獲得了議院和民眾的雙方支持，廢除死刑制度有望在本屆會議上完成。

廢除死刑制度的主要推動者州檢察長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）在參議院和司法委員會的聽證會上說服立法委員會説：廢除死刑除了與道德問題相關之外，還有其他一些問題，例如全州只有少數縣甚至能夠承擔死刑的花費。同時判決的成功率也是需要考慮的問題：自1997年以來，在華盛頓州，百分之七十五的死刑案件已經扭轉。花費納稅人數百萬美元的死刑制度應當被廢除。

金縣的檢察官丹·賽特博格（Dan Satterberg）表示贊成廢除死刑，並表示死刑是不必要的，它對公共安全沒有起到正面的任何作用，違反法律的人並不會在實施暴力的同時考慮他們犯罪行為所帶來法律後果。但基察普縣警長蓋里·辛普森（Gary Simpson）和斯諾霍米甚縣檢察官Mark Roe強烈反對了廢除死刑制度的法案。他們表示死刑通常對違法者起到了絕對的威懾作用，同時也對如同怪物一般的違法者作出相應的處理。同時不少受害者家屬也表示了對這項法案的反對。

現任美國華盛頓州警察和警察局長協會負責人史蒂夫·斯塔陳（Steve Strachan）告知立法委員會，最近一次對WASPC成員的調查發現，只有三人支持廢除死刑。他同時表示廢除死刑的推行可能是危險的，並在將來導致錯誤的信念。然而現在最大的問題是立法機關可以決定死刑的未來。但包括Roe在內的幾位作證的縣檢察官表示，他們希望通過公民投票去決定死刑的去留。