華州立法者考慮廢除租賃控制法

（編譯：陸雨陽）最近，華州首府奧林匹亞的立法者在辯論是否應該廢除剛頒布不久的本地房屋租賃控制法案。

立法者代表尼克·瑪卡瑞（Nicole Macri）說：「我認為本地社區的居民應該聚集到一起再次考慮這個法案的收益方和失利方。這是一個對本地經濟影響很大的法案，需要再三考慮。」

瑪卡瑞是房屋條款2583的民主黨支持者之一。這是一個是關於通過控制遏制本地房租產業以增加可負擔住房率的條款。針對這一條款，具體有兩方人員持不同意見：房主和開發商一方，租戶一方。一名住在聯邦路（Federal Way）的租戶米亞·富蘭克林（Mia Franklin）解釋，在該法案頒布不久後，她的房租每晚增加了兩百美元，致使她不得不搬去和自己的殘疾女兒擠在一間小屋子里。

富蘭克林說：「如果只是增加25-50美元，我還可以稍微簡省一些開銷來適應房租，但一下子增加200-400美元？我無法接受。這哪裡是美國夢，這明明是美國噩夢。」

立法者聽到這兩方的抗議後決定重新判斷2583條款的可行性。發言人羅傑·瓦迪斯（Roger Valdez ）說：「想要真正解決房租價格問題，我們要做的是公費建造更多可負擔住房，而不是一味地控制、條款、限令！」