西雅圖幾乎半數軟件開發人員生於國外

(編譯：趙天玥)外國出生的IT從業者對西雅圖的科技型經濟體系起到至關作用的影響。今天外國出生的IT從業者在大西雅圖地區佔總數大百分之四十。軟件開發人員是西雅圖地區排名第一。的IT職位，佔就業總人數的近一半而外國出生的IT從業者在其中更是佔了一個驚人的比例：有一半以上的軟件開發人員出生在國外。

西雅圖的科技行業依賴於外國出生的工人，但跟加州的矽谷相比我們仍遠遠落後。在聖何塞地區，在美國以外出生的IT從業者佔總是的百分之七十一。西雅圖風險投資公司Madrona Venture Group的董事總經理S. Soma Somasegar認為，有幾個因素使得西雅圖在外來IT工作者心中充滿吸引力。他表示外部IT工作者的選擇是一種偏好問題，而西雅圖無疑正在成長為一個科技中心。近來，不僅僅是本土的微軟和亞馬遜，谷歌包括在內的更多來自外州的大公司都在西雅圖建立分佈。這些大公司為外來IT工作者提供了豐富的工作簽證選擇。

普查數據顯示，大部分的西雅圖外來IT工作者不是美國公民。許多人通過為高技能的工作人員提供的H1-B簽證計劃獲得簽證.H1-B簽證流程複雜且昂貴，相對來說大公司可能。更願意承擔成本然而隨著特朗普政府的上台，H1-B計劃受到了嚴格審查。

相比於1990年年，只有百分之十一的IT員工出生在另一個國家，西雅圖地區越來越依賴外來IT工作者來填補技術崗位。總的來說，西雅圖地區百分之二十二的勞動力出生在美國以外的國家，這個比例在全美五十個大地區中排名第十六位。