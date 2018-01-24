蔡英文稱不排除大陸攻台的可能性　但兩岸還是有溝通存在　

22日，台灣總統蔡英文上任後首次接受電視採訪的談話節目「鄭‧知道了」在台灣《三立 iNEWS》播出。蔡英文在節目中就近日備受爭議的兩岸關係、勞工等問題上作出回應，她表示，不會排除大陸攻台的可能性，但兩岸政府還是會有溝通存在。

被問及大陸是否會攻打台灣時，蔡英文表示，沒有人會排除這個可能性，「就看對岸的決策者，是不是理性的決策者」。她表示，兩岸問題已經是一個區域問題，從區域考量的話，任何理性的決策者，開啟戰端是不是一個選項，要很小心的去斟酌。

值得一提的是，同樣是回答「大陸是否攻打台灣」，蔡英文這次與去年（2017年）12月29日跟媒體茶敘時所說的，卻有些微不同，她當時稱：「相信大陸領導當局是理性的決策者，任何對台動武可能性，應該都不在決策思考可能性當中，兩岸問題絕對不是軍事武力解決，應是和平方法。」

時隔不到一個月，蔡英文回應同樣的問題卻有兩個不同的答案，最新的說法已沒那麼篤定「對台動武沒可能性」，這意味著蔡英文政府可能已重新評估兩岸安全與軍事相關的資訊與判斷。

雙方仍有溝通存在 可減少誤判

不過，蔡英文認為，台灣與北京的溝通應該還是有的，因為溝通可以減少誤判，一旦發生誤判，對雙方來講都不好，所以其實雙方還是有溝通的存在。她也強調，不能為談判而談判，也不能夠為了談判，去接受不能接受的條件或政治前提。「國際政治或兩岸關係的處理，任何的決策都要計算成本，理性的決策者都會計算一下成本」。

蔡英文續指，台灣的兩岸政策其實是很清楚，維持兩岸的和平跟穩定是他們的目標和責任，而台灣政府面對來自大陸的抵制與壓力的時候，會找方法來抗壓。如果大陸持續打壓台灣，會讓台灣人更團結，所以當大陸覺得施壓會讓台灣屈服的話，可能也要算一下會讓台灣更團結。

蔡英文：「應該沒有」對不起支持者

在備受爭議的《勞基法》修法問題上，蔡英文表示，已盡量把勞基法修到一個所需要達到的平衡，雖然對這次修法「不算是滿意」，但基本上維持了資方與勞方的平衡。她對有些勞工不能理解甚至感到被背叛，「心裏覺得很難過，畢竟我們以前都是在一起。」

面對民調低迷，蔡英文說「覺得還好」，「很多執政者的執政初期都會面臨到這種現象」，除非做得不是一個根本性或基本性的，比較淺碟式的。她強調，在扎根的過程中，這個社會的紛擾會覺得不安。

而被問到有沒有對不起支持者，蔡英文稱「應該是沒有」，指自己很忠誠的在執行很多的理念跟理想，或許一時之間沒有辦法很快的到達支持者的期待，「但是我覺得，我們都還是穩穩的一步一步的往前走」。