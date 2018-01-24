兩黨協議完成 政府可繼續營運至2月8日

參院兩黨領導於22日午後達成協議，表決後以81比18票通過聯邦政府營運三周的短期開支案，確定聯邦政府重新開放，至2月8日。

參院少數黨領袖舒默在投票前表示，他已獲得多數黨領袖麥康諾保護DACA夢想生不被遣返的承諾，因此投下贊成票同時也與共和黨在2月8日前對軍費、國安、DACA計畫等繼續協商。他說，若在2月8日截期前無法達成協議，參院將即刻進行DACA立法，以保護無證夢想生。

雖然仍有部份民主黨質疑麥康諾的承諾，但在集會後數十名民主黨議員決定投下同意票。

新聞室副主任沙拉吉(Raj Shah)在表決後接受CNN訪問時說，白宮方面並不滿意共和黨的承諾，因為，總統不喜歡鏈式移民，也不贊成DACA立法，因為這會對非法移民送出錯誤訊息，鼓勵更多非法移民入美境。

儘管聯邦政府停擺困境暫解，但民主黨與共和黨在夢想生計畫上的立場相左，若是無法在未來3周內取得共識，民主黨議員已經揚言不排除再度杯葛預算案，美國聯邦政府仍可能面臨關門局面。

DACA是前總統歐巴馬在2012年6月時簽署的總統命令，目的是提供孩童時期非法抵達美國的移民穩定未來，並讓他們留下來追求夢想。法案適用於2012年6月15日前未滿31歲、且自2007年來持續居住於美國境內的移民。

不過，總統特朗普認為，DACA保護的是違反美國法律的人，對合法移民來說不公平，並侵犯國會制定移民法的權力。

特朗普政府於去年9月5日宣布終止追夢人計畫，並給予國會6個月時間、亦即今年3月5日前研擬對策。

國會參院投票決定重啟聯邦政府的議案，掃除了金融市場上的不確定性因素。美股22日收高，三大指數均創歷史新高。

道瓊工業指數勁揚142.88點或0.55%，以26214.60點作收。史坦普500指數攀升22.67點或0.81%，收在2832.97點。科技股那斯達克指數漲71.65點或0.98%，收7408.03點。

國會參院經過程式性投票批准了結束聯邦政府關門的議案，預計該議案很快就會獲得通過。美股收盤後，眾院也隨參議院批准該議案，並送交總統特朗普簽署。該法案將使美國政府維持運營到2月8日。

參院投票決定停止美國政府關門狀態，掃除了金融市場上殘餘的不確定性因素。市場研究公司DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)表示：「任何擁有資本市場經驗的人都知道，就金融資產價值而言，美國政府關門從很大程度上來說是並不重要的。」

與此同時，投資者還在關注企業財報。美國企業第四季財報季已全面展開，而大多數公司公布的財務業績均超出預期。據財經資訊供應商FactSet提供的資料顯示，在截至上周已經公布了財報的史坦普500指數成分股公司中，有68%公司的每股盈餘超出分析師預期，85%公司的營收超出預期。

The Earnings Scout執行長賴希(Nick Raich)指出：「上周有27家史指公司發布了財報，沒有一家公司下調本季的每股盈餘預期，這是一個令人驚喜的數據。」