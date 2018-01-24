又賣內地資產？傳李嘉誠200億放售重慶地皮

李嘉誠擬再次出售內地一處資產，報價200億人民幣。澎湃新聞報導，重慶市南岸區楊家山片區一宗大型商住綜合地塊正在尋求買家，該地塊的持有人為和記黃埔地產（重慶南岸）有限公司。

資料顯示，該宗出讓地塊位於位於烟雨路、江南立交橋、渝黔高速公路、南濱路和海棠溪新街範圍內，其位置正是李嘉誠旗下和記黃埔地產公司與南岸區政府簽訂的楊家山舊城改造項目的所在地。

地價漲近十倍

報導說，2007年時任和記黃埔地產公司集團董事、總經理周偉淦與南岸區政府簽定合同，以24.5億元的代價接手南岸楊家山片區約164萬平方米（約2500畝）土地。報導說，根據協議，地塊將發展為集居住、商業、綠地及市政設施於一身的大型綜合項目。由李嘉誠旗下香港長江實業(中國)有限公司、和記黃埔地產有限公司，與重慶洋世達集團合資成立和記黃埔地產(重慶南岸)有限公司進行開發。

而正在尋求買家地塊僅是2500畝中的一部分。報導指出，一位深耕重慶的房企業內人士透露，該宗地塊歸屬的整個項目為2007年獲得，總占地面積約103萬平方米（約1500畝），容積率3.2，總建築面積為335萬平方米。未開發淨地為84萬平方米，總建築面積270萬平方米，其中住宅為241萬平方米，商業為29萬平方米。

目前，尚不得知該地塊另外1000畝土地的現狀，可以肯定的是，如今計畫轉手的地塊的確位於楊家山舊城改造項目的範圍內。據悉，該項目獲取時的成交樓板價約760元／平方米，如今該項目周邊成交的住宅和商住項目的地價約7000元／平方米，漲了近10倍。

建設已耗時十年

按照設想，楊家山地塊將會建成一座新城，除住宅外，還包括道路、商業街、學校、倉儲等配套設施。住宅主要以中高檔高層建築為主，商業街定位也將走中高端路線，引進世界500強商業企業和世界一線品牌。

楊家山舊城改造項目有和記黃埔地產與重慶洋世達集團合作，並成立合資公司和記黃埔地產（重慶南岸）有限公司進行投資開發，項目總計畫投資120億元。

據報導，原計畫於2008年即開工的項目，被重慶市政府納入「2010年重慶市級重點建設項目」。但來自於重慶市城市建設綜合開發管理辦公室網站的信息顯示，該項目與2012年2月開工，比原計畫的2008年上半年晚了四年之久。截至目前，該項目開發僅有部分住宅，即迎來土地持有方欲賣地退出。