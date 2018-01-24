德組閣協商邁一步 梅克爾暫逃政治災難

德國社民黨21日投票同意與總理梅克爾領導的保守派聯盟正式協商組閣細節，為選後4個月以來的「政府空轉」狀態掃除一項主要障礙。梅克爾暫時逃過政治災難，朝組成穩定多數政府邁進一步。但分析師認為，新政府組閣面臨的不確定性依舊存在。

外界保守預期，德國新政府或許在4月1日復活節前宣誓就職，但此事仍有變數，因為最終組閣協議須通過社民黨草根勢力等共44萬黨員表決；這股勢力在社民黨和梅克爾聯合執政後，卻嘗到80多年來最慘選舉敗績後，變得桀驁不馴。

社民黨投票當天，黨魁舒茲發表慷慨激昂的談話，籲黨員投贊成票，稱德國與歐洲都在看社民黨的決定，但台下掌聲稀稀落落，顯示舒茲的聲望與支持率下跌。

六百四十二名有投票權的黨代表和主席團成員，21日就授權社民黨與保守派展開正式組閣談判進行表決，結果362票贊成、279票反對、一票棄權，投票以56.4%的支持率通過，雖達成初步組閣共識，但支持率仍低於預期。這場表決凸顯社民黨內嚴重分裂，該黨的左派和年輕派系黨員反對合組大聯合政府，抨擊已遭另外三黨唾棄的組閣藍圖，指社民黨在移民、稅法和健康照護議題上妥協過多。

分析師認為，社民黨高層為說服基層代表投贊成票，重申「試探性談判」的內容還有談判空間，但梅克爾領導的基民／基社姊妹聯盟領導層已表態反對。接下來的正式組閣談判中，各方分歧仍將不斷顯現。

梅克爾表示，她了解協商不容易，「前頭還有很多工作」。基民／基社聯盟與社民黨預計本周、最快22日起正式深入磋商，她希望各方在2月12日前談妥組閣細節。但德國媒體指出，社民黨同意談判並不代表大聯合政府得以重現。按慣例，組閣談判將持續到3、4月，最後還得交付社民黨全員表決。

但社民黨此次投票讓柏林政壇和歐洲鄰近國家都鬆了一口氣，他們迫不及待希望德國盡快敲定組閣協議，將注意力轉向全球。