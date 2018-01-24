日本東京大雪陸空交通大混亂 逾300班機停飛

日本東京周一（22日）受到南低壓北冷鋒影響，當地刮起暴風雪。除陸路交通嚴重受阻，東京成田機場周一晚上7時20分起關閉2條跑道，並派員鏟雪。東京羽田機場同樣受大雪影響，取消301班國內航線。
抵日航機被迫轉降其他機場。其中日本航空公司一架客機在一條跑道的滑行道因機輪入雪而不能前進。
成田機場方面表示航班暫時無法升降，需要視乎鏟雪以及有等待日航客機離開後，才能決定會否恢復運作。因航班延誤，部分乘客正在忙於尋找旅館。
日本放送協會（NHK）報道，截至當地晚上11時，前橋市錄得28厘米積雪，櫪木縣宇都宮市及東京都心分別有27厘米及23厘米積雪，不少地方亦記錄得超過10厘米的積雪。
受惡劣天氣與積雪影響，連接新橋到豊洲站的百合海鷗號電車，於下午5時20分左右停駛，25分鐘後宣布全線暫停服務。
周一較早時間氣象廳少有公開呼籲，民眾下班後應盡快回家。各大車站下午3時起出現大量人龍，車站職員採用人流管制措施，部分人無法進入月台候車，不少人更在社交平台Twitter分享情況。直到晚上7時，人潮才得以紓緩。
日本氣象廳於周一晚上解除東京的大雪警報，但呼籲行人和駕駛者留意路面可能出現結冰情況。
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