魏晉南北朝藝術(上)

在漢代結束之後中國歷史由統一的局面進入了一個分裂的魏晉南北朝時期。在這時期的文化藝術沒有因為國家的分裂而停滯，反而奇異地飛躍發展起來。就其原因包括：

第一：戰亂流離雖然給社會造成破壞，但卻促進民族文化和地域文化的交流與融合。

第二：戰亂時代，提倡和平行善的佛教乃迅速發展，導致佛教藝術的興盛。

第三：讀書人不再崇尚治國的經世之術，他們個性張揚，掙脫了正統儒學的精神羈絆，進而推動了文化藝術的發展。

這一時期畫象磚、壁畫、漆畫從技法到形式都趨於高超。卷軸畫也開始興起，一些優秀畫家如衛協、曹不興、顧愷之、陸探徽、張僧繇等人逐漸脫穎而出，成為劃時代的藝術大師。

由於繪畫藝術的興起，繪畫理論的研究也開始發端，譬如謝赫的《畫品》提出繪畫的社會功能和品評標準，建立了專業批評制度，使繪畫開始成為一個專門的領域。

南朝畫像磚

魏晉時期有嵇康、阮籍、山濤、王戎、向秀、劉伶、阮咸等七名風流名士，因不滿暴政，乃逍遙山林，談玄醉酒，長歌當哭，不與統治者合作，世稱「竹林七賢」。後世畫家顧愷之、陸探微等仰慕他們曠達不羈的行徑，作有《竹林七賢圖》，可惜今以不存。

北朝石刻

南北朝時有一位的禪宗高僧菩提達摩，他通曉大小乘佛法，於 527 年泛海到達南海，梁武帝篤信佛教，遣使請達摩至金陵。因晤談不契合，於同年渡江至北魏，寓於嵩山少林寺，面壁而坐，終日默然長達九年之久世稱「壁觀婆羅門」。他所傳的安心禪法，深受魏孝明帝的推崇。菩提達摩到中國以後開創的新禪法，經其弟子慧可等以下幾代禪師的開發，到惠能時正式形成禪宗。

由於皇帝的推崇，佛教在當時中國北方十分興盛，加上佛教發源地的印度僧侶都在山中鑿洞修行的影響，許多人也在山洞中鑿刻繪畫，描寫佛教故事，因而留下許多佛教石刻。譬如被列為世界文化遺產的龍門石窟開始鑿於北魏孝文帝年間，經歷過東魏、西魏、北齊、北周、隋、唐等朝代，先後營造四百多年。現存窟龕有 2300 多個，雕像有十萬餘尊。龍門石窟與甘肅之敦煌、山西大同之雲崗合稱為中國佛教三大石窖，是世界著名的藝術寶庫。