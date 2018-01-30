本土民謠歌手 Brenda Xu 推出新曲 “Flying” 音樂視頻

By Zita Lam

西雅圖本土民謠唱作歌手 Brenda Xu 推出新曲 “Flying” 的音樂視頻 (MV)，這乃是她專輯 “Overflow” 其中一首重點推介的歌曲。原聲結他和簡單的小提琴旋律配上簡單清澈的人聲，混合弦樂，號角和電子元素，“Flying” 就像一首盛大的交響曲。

今次的音樂視頻由來自 Port Townsend的電影製作人——Benjamin Tomson 執導，他利用引人入勝的敘述模式，邀請觀眾踏上不平凡的情感之旅。MV 描述了主角的不同人生階段，從計劃到追求夢想，這首歌除了煽動了豐富的情感，更表達了對生命的一種看法。尢其在目前政治氣氛沉重的新聞和各類悲劇中，Brenda 想籍著這新曲帶來一些正面的信息。

Brenda Xu 出生在洛杉磯地區。八年前，她開始在聖地亞哥地區出席Open Mics, 開始了她的演唱生涯。在移居西雅圖之前，她的歌曲因聲音優美動情和樂器演奏效果出色，分別在2007年和2009年被收錄成了兩張專輯。和她的上一張專輯 “For The Winter” 相比，新專輯運用了更多結他因素使歌曲結構更加鮮明。

Xu還就新專輯表示：「這專輯所唱的是人們日常狀態下的飽滿外溢的感情。」她解釋道，「在這張新專輯中，我開始運用起一些新的歌曲結構和新樂器。而在上一張專輯中，我一直在尋找適合我自己的風格。」她獨特的聲音被她的粉絲譽為氛圍音調，她幼年對音樂家Tori Amos和Smashing Pumpkins尤其喜愛。她說：「當我還是個青少年，女性音樂家對我的影響很大。從大學起我開始聽Amiee Manner和Elliott Smith的歌。」而她的曲風也經常被拿來與搖滾歌手相比。