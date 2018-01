【熱播電影推介】

Insidious: The Last Key

陰兒房第4章:鎖命亡靈



類型:推理/驚悚

導演:Adam Robitel

上映時間:1/5/2018

陰兒房第4章:鎖命亡靈是一部於2018年上映的美國超自然恐怖片,是2015年電影《陰兒房第3章:從靈開始》的續集。電影繼續講述超自然事件,繼前集的事件過後,靈媒艾莉絲·莉尼爾 (Elise Rainier) 到新墨西哥州附近調查一棟房屋中的超自然事件,同時這也是她過去常住的房子。背景講述Elise的父親在她小時候是刑房裡的劊子手,擁有異常能力的Elise經常聲稱看到那些被殺掉的靈魂。可是她的父親並沒有相信Elise,她的坦白更因此觸怒到父親,決定要狠心把她關在地庫。因為不被相信,Elise決定離家出走,多年後她成為了超自然現象的調查員,著手解決超自然事件。

【新劇推薦】

Altered Carbon

碳變

類型:科幻

導演:Netflix

上映時間:2/2/2018

《碳變》改編自英國科幻小說作家理查德摩根(Richard K. Morgan) 2002 年出版同名得獎暢銷小說,由喬爾金納曼(Joel Kinnaman)主演。 劇情描述300多年後的未來,社會已因新科技而改變:意識能數位化,人體可以交換,且死亡不再是永久的狀態。軍團士兵武科瓦奇(Takeshi Kovacs)在數世紀後重獲新生,作為受予重生機會的一個條件,他受命調查地球首富遭意圖謀殺一案。

【新專輯推薦】

Justin Timberlake

《Man of the Woods》

風格:Pop

廠牌:RCA Records

發放日期:2/2/2018

《Man of the Woods》收錄了一共多達16首歌曲,當中包括《Midnight Summer Jam》﹑《Sauce》﹑以及專輯同名歌曲《Man of The Woods》等,即將逐一正式發放。主打歌曲《Filthy》,正式發放不足一週,已在YouTube上打破30萬點擊率。在訪問當中,Timberlake提及對專輯的形容是「帶點現代的美國風味」。順帶一提,Timberlake亦公佈了即將於三月開始舉行的北美巡迴演唱會日期,演唱會將率先於多倫多打響頭炮。他亦會於唱片正式發行後兩天,二月四日舉行的Super Bowl (超級碗)擔演中場節目的嘉賓。