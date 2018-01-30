【熱播電影推介】

Insidious: The Last Key

陰兒房第4章：鎖命亡靈



類型：推理/驚悚

導演：Adam Robitel

上映時間：1/5/2018

陰兒房第4章：鎖命亡靈是一部於2018年上映的美國超自然恐怖片，是2015年電影《陰兒房第3章：從靈開始》的續集。電影繼續講述超自然事件，繼前集的事件過後，靈媒艾莉絲·莉尼爾 (Elise Rainier) 到新墨西哥州附近調查一棟房屋中的超自然事件，同時這也是她過去常住的房子。背景講述Elise的父親在她小時候是刑房裡的劊子手，擁有異常能力的Elise經常聲稱看到那些被殺掉的靈魂。可是她的父親並沒有相信Elise，她的坦白更因此觸怒到父親，決定要狠心把她關在地庫。因為不被相信，Elise決定離家出走，多年後她成為了超自然現象的調查員，著手解決超自然事件。

【新劇推薦】

Altered Carbon

碳變

類型：科幻

導演：Netflix

上映時間：2/2/2018

《碳變》改編自英國科幻小說作家理查德摩根（Richard K. Morgan） 2002 年出版同名得獎暢銷小說，由喬爾金納曼（Joel Kinnaman）主演。 劇情描述300多年後的未來，社會已因新科技而改變：意識能數位化，人體可以交換，且死亡不再是永久的狀態。軍團士兵武科瓦奇（Takeshi Kovacs）在數世紀後重獲新生，作為受予重生機會的一個條件，他受命調查地球首富遭意圖謀殺一案。

【新專輯推薦】

Justin Timberlake

《Man of the Woods》

風格：Pop

廠牌：RCA Records

發放日期：2/2/2018

《Man of the Woods》收錄了一共多達16首歌曲，當中包括《Midnight Summer Jam》﹑《Sauce》﹑以及專輯同名歌曲《Man of The Woods》等，即將逐一正式發放。主打歌曲《Filthy》，正式發放不足一週，已在YouTube上打破30萬點擊率。在訪問當中，Timberlake提及對專輯的形容是「帶點現代的美國風味」。順帶一提，Timberlake亦公佈了即將於三月開始舉行的北美巡迴演唱會日期，演唱會將率先於多倫多打響頭炮。他亦會於唱片正式發行後兩天，二月四日舉行的Super Bowl （超級碗）擔演中場節目的嘉賓。