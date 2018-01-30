英媒：北京正成為外派人員最感興趣城市

民眾受不了霧霾等「大城市病」而「逃離北京」的消息時有所聞，但現有外媒指出，北京這座3000年歷史的古都，因人工智慧等高科技大量投入帶來的能量，正成為外派人員最感興趣的城市。

「如果我能在那裡成功，那我就能在世界任何地方成功」。德國人塞西（Clemens Sehi）是一家公司的創意總監，他向英國廣播公司（BBC）表示，生活在北京猶如生活在一個不斷更新的時代。

來自英國的諾頓（Simon Norton）在北京已經住了一段時間，開始發表在北京生活的經歷，「你有一種感覺，處於一切大潮流的中心，很難具體說那是什麼，但這種感覺吸引很多外派人員一直留在那裡」。

來自馬尼拉的潘那福特（Andy Penafuerte）現在是「北京孩子」（Beijing Kids）副主編。他表示，這座城市有快速而高品質的網路，適宜科技發展的環境，飛速進入無現金社會，人們的生活日益輕鬆便利。

除了新科技，北京傳統美食同樣擄獲了新居民的心，塞西說：「你會跟街角那位賣廣式點心的人成了熟人」。諾頓表示：「從車站到我住處的路上有家餃子店，太好吃了，每天早上都讓我心馳神往」。

中國的傳統節慶對這些外國人來說也很新奇。以除夕來說，中國家庭會一起吃年夜飯，並且守歲直到新年到來，放鞭炮，辭舊迎新。賽西表示，中國家庭一起度過春節，對外國人來說真是一個難忘的經歷。

儘管在北京工作和生活的外國人越來越多，但因為語言障礙，使得外國人有時還難以融入當地文化。他們很多時候會窩在西式餐館吃飯，身邊也都是外國人，而沒有中國朋友。

來自美國舊金山的吳（Mikey Wu）則建議生活在北京的外國人「硬氣一點」，所謂「硬氣」特別適合在市場買東西時使用。他強調，一定要討價還價，買東西也要注意貨物品質，因為你可能會受騙上當。