幻滅！蔡英文民調創就任第2低

台灣民意基金會昨發布最新民調，蔡英文總統聲望再度下滑，贊同蔡總統處理國政的人僅31.7%，創下她自2016年5月上任來第二低的紀錄。

台灣民意基金會昨天舉行「蔡英文總統的兩岸與經濟表現」民調記者會，該基金會董事長游盈隆分析，根據民調結果，25到54歲的青壯年人，有超過50%以上不贊同蔡英文，是必須留意的現象。

游盈隆說，蔡總統不只聲望持續下滑，不贊同她領導國家方式的人也從去年9月的36.4%持續上升到46.7%。

在政黨認同度方面，有24%的民眾認同國民黨、28%民眾認同民進黨，兩黨差距只差4個百分點；相較蔡政府剛上任時民進黨認同度49.3%、國民黨認同度16.6%相差甚遠。游盈隆分析，民進黨認同者在短時間內總共流失23.9個百分點，幅度之大，有如雪崩般的下滑，「短期間內大起大落的現象，反映的是大量支持者希望幻滅的過程」。

此外，就最近蔡政府為反制大陸啟用M503航路而暫不批准春節加班機的做法，民調顯示，有39.8%的人支持蔡政府這項反制措施、43.8%的人不支持，顯示台灣內部對此看法分歧。

游盈隆指出，對蔡英文政府上任以來對兩岸事務的處理，出現三種明顯不同的反應，30.3%覺得剛好、29.8%覺得太軟弱，23.3%覺得太強硬，「整體來講，蔡政府上任以來處理兩岸事務的態度與風格並未獲得多數人民的支持與肯定」。

至於蔡政府兩岸政策表現，最新民意顯示，有30.8%滿意、59.6%不滿意，創下了蔡總統自上任以來不滿意比例的最高紀錄。

這份民調期間為2018年1月21到23，以電話方式訪問，有效樣本數1074人，抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99個百分點。