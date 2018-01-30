香港灣仔沙中線 二戰千磅炸彈出土

香港鬧市再有千磅戰時炸彈「出土」！港鐵沙中線灣仔會展站地盤，27日晨有工人於15公尺深處地底發現一枚巨型炸彈，警員接報到場疏散地盤工人，軍火專家確定是一枚戰時美國製巨型炸彈，由於炸彈受損，決定以掏出炸藥燃燒方式拆除。直至28日凌晨拆彈工作仍在進行。

大公報報導，警方估計須封路及疏散附近屋苑共約1300人，附近的灣仔游泳池及港灣道體育館亦要暫停開放。在午夜前正式拆彈期間，警方已封閉現場400公尺範圍內的多條道路及進行車輛改道，呼籲駕駛人士避免前往灣仔北一帶受影響區域。

現場為會議道近杜老誌道、港鐵沙中線會展站及西面連接隧道工程地盤，前身是灣仔游泳訓練池舊址，據報導，該巨型炸彈屬二戰時期美軍空投的ANM65型炸彈，長約145公分，重達1000磅，內有500磅俗稱「TNT」的高爆炸性黃色炸藥。

報導指出，27日清晨7時40分，上址地盤工人用大型鑽探機施工時，在地底約15公尺深處掘出一枚懷疑是炸彈物體，立即通知上級及報警。警方接報後大為緊張，封鎖地盤範圍及疏散工人，同時急召爆炸品處理課人員協助，證實為一枚巨型戰時炸彈。

據報導，警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任周錫健表示，該枚炸彈有效殺傷力範圍達200公尺，爆炸所產生的碎片波及範圍將更遠，由於炸彈的前方引爆管已經受損，若作移動恐有危險，故決定要即場處理拆除，但要事先作好相應的封路及疏散人群等安全措施，並會在炸彈四周堆上多個沙包作保護。

報導說，周錫健續稱，拆彈時會以低温切割方法，在彈殼鑽開兩個約四吋直徑洞孔，分批掏出炸藥，再用特別炸藥燃燒，其間須將温度控制在攝氏280度至300多度之間，以防止發生爆炸。

港鐵發言人表示，工程人員昨清晨在地底發現該枚巨型炸彈後，已即時報警及採取相應安全措施。港鐵與承建商將配合相關政府部門處理工作，以及靈活調配工序，稍後會進一步評估沙中線工程進度。

灣仔海傍港鐵沙中線地盤掘出的炸彈，為二戰時期美軍空投的ANM65巨型炸彈，一旦發生爆炸威力非同小可。大公報報導，2014年2月6日同區的皇后大道東一酒店地盤，亦發現一枚二戰時美軍ANM66重2000磅的巨型空投炸彈。

據報導，由於炸彈一旦爆炸，威力可摧毀10米半範圍內的建築物，警方大為緊張，爆炸品處理課出動12人，經逾17小時的鑽孔燃燒炸藥方式才成功拆彈，其間疏散方圓200米內8幢樓宇逾2200人。這枚為香港歷來發現第二個大型炸彈。

報導說，警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任周錫健表示，這枚巨型炸彈估計是美軍於1941至1945年間二戰時所投下，由於當年的灣仔及北角一帶是主要戰場，故發掘出戰時炸彈的機會相對為高。