台灣煉油廠氣爆 「像太陽從西邊出來」

台灣桃園市中油桃園煉油廠29日清晨6時42分，廠內一個生產鍋爐突然發生爆炸，該鍋爐氣爆震驚附近住戶，氣爆聲音有如炸彈爆炸，住戶全都被突然氣爆驚醒、驚嚇，有人從床上滾下來，附近五公里民眾都聽見持續十秒以上的爆炸聲及烈焰發出的刺耳聲，火光把東邊每一棟大樓玻璃照的通紅，有人驚悚的形容，真的像太陽從西邊出來了。目前不明是否有人傷亡，桃園市消防局全力趕往撲救。

桃園林姓居民表示，清晨被爆炸聲嚇醒，鄰居說，清晨5時多，就聞到惡臭味。7時多火勢已變小，但空氣品質非常糟，民眾不敢開窗戶，也不敢出門。

中油桃園煉油廠證實表示，29日早6時42分，該廠的第二柴油加氫廠開爐點火時，爐管突然破烈，引發起火氣爆，燃燒面積約50平方公尺範圍，廠方緊急釋放鍋爐的系統壓力放空，7時35分火勢完全撲滅，幸無人員傷亡。

「真的像太陽從西邊出來」，中油桃煉廠鍋爐附近至少五公里民眾，都聽見持續十秒以上的爆炸和烈焰發出的刺耳聲，很像飛機要起飛和火箭升空聲。

桃煉廠在西邊，烈焰大火把東邊每一棟大樓玻璃照得通紅，因為正好也是日出時間，今天陰雨沒陽光，桃煉廠爆炸的火焰就像太陽從西邊出來一樣，嚇得不少人跑出門察看。

民進黨立委鄭運鵬表示，其實桃園煉油廠12、13年前常發生這樣的意外，這十幾年來相對平靜，這次是因為第二加氫脫硫的廠房昨晚歲修，今天進料要運作時就發生爆炸，但至少沒有發生任何傷亡。

不過民進黨立委黃偉哲直言「我看這次中油麻煩大了」，過去從來沒發生過這麼大規模的爆炸，雖然目前中油暫時處理完了，但事後還是要責任追究。