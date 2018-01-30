誰隱瞞隊醫性侵案？獨立檢察官要揪幫兇

前奧運體操隊隊醫兼密西根州立大學醫師納瑟（Larry Nassar）性侵逾百名女性數十年，誰是隱瞞實情的幫兇？密西根州檢察長舒特（Bill Schuette）27日矢言查明，並將矛頭指向密西根州立大學校方。

舒特召開記者會表示，具有40多年經驗的獨立特別檢察官福賽思（William Forsyth），將帶領州檢察官和州警察局團隊展開調查。

「密西根州大學隱瞞了特定資訊。」福賽思說：「當初他們可能不想被發現，但這麼做就是不對。」

據多家媒體報導，納瑟2014年曾遭病人湯瑪修（Amanda Thomashow）指控性侵害，校方當時調查指出，「納瑟可能讓病患覺得受到不當性行為，而造成不必要的創傷」，但湯瑪修本人卻沒有收到完整的調查報告。校方告知湯瑪修的是：「納瑟的行為本質上不是性，因此並未違反學校性騷擾政策。」

當時的調查讓納瑟逃過性騷擾罪名，只要他以後避免獨自治療病患隱私部位，但校方也並未繼續追踪。之後至少又有12起性侵事件發生，並由校警呈報至聯邦調查局。

在各方強烈譴責下，密西根州立大學校長路西蒙（Lou Anna Simon）已於24日辭職，體育總監霍利斯（Mark Hollis）則在26日宣布退休。

納瑟因長期性侵害年輕女性，24日被判處40年至175年徒刑。美國體操總會主席帕里拉（Paul Parilla)已於22日辭職下台，副主席及財務主管也請辭。而在美國奧委會執行長布萊克曼（Scott Blackmun）強力施壓下，董事會26日宣布，其餘18位董事成員都將離職，以全盤重整領導階層。

納瑟24日遭密西根州法院判處175年刑期。法官宣判時說：「我剛簽署了你的死亡證。」法官阿基利娜（Rosemarie Aquilina）說，納瑟的性侵之舉是「嚴謹周密、經過深思熟慮、具操控性、狡詐和卑鄙」。她說：「我很榮幸對你判刑，你不值得重獲自由。你沒有嘗試控制你的性慾，你所到之處，都對最易受傷的人造成傷害。」法官宣判後，庭上響起歡呼聲。

在聆訊中，檢控官波維拉爾蒂斯（Angela Povilaitis）表示，納瑟發現體操競技場是他犯案的「完美地方」，因為受害人在運動中都視他為「神」。她表示，納瑟不但侵犯小孩，更甚者，是在小孩與父母同處房間內時進行侵犯，是在其他渴望獲得治療的年輕運動員正在排隊候診時進行侵犯，實在變態。

納瑟在庭上說，超過150位受害人的證詞，「讓我極感震驚」，他對所犯罪行的懊悔，非言語可形容。當不少受害人聞判哭泣時，納瑟說：「在我的餘生，會謹記你們對我說的話。」

在聆訊中最後作證的受害人，就是首位公開納瑟性侵惡行的前體操選手德諾蘭德（Rachael Denhollander）。納瑟早前已因為持有兒童色情物品而被判刑60年。