兩韓統一夢 南韓年輕人沒興趣

南韓於1988年主辦奧運時，北韓不僅拒絕參加，還在開幕前10個月，炸掉南韓一架民航客機；不過南韓當時表達了希望兩韓有一天能再度統一為單一國家的希望。

現在，南韓正緊鑼密鼓準備下月主辦第二次奧運會，兩韓以前所未聞的方式進行合作，包括首次合組女子冰上曲棍球隊參賽；但南韓民眾，尤其是年輕人，對和解並不感興趣，更別提統一。

紐約時報報導，專家學者和新近民調描述南韓的態度大轉彎：過去，朝鮮半島的統一被視為神聖目標，但今日，特別是南韓年輕人，認為結合資本主義的民主制度和貧窮專制的北韓，是不切實際也不受歡迎的想法。

22歲大學生朴敏哲說：「我個人不歡迎統一，那會給我們創造障礙，因為我們將必須協助重建北韓經濟。」

南韓年輕人更關心有急迫性的國內問題──像是失業率，以及他們能否和父母有一樣好的生活水準──勝過成本太高、極其複雜又只是假設性問題的兩韓統一任務。

南韓統一研究院去年民調發現，20多歲年輕人反對統一比率達71.2%，遠多於支持者。就全部人口來說，支持統一的比率也下滑，從四年前的69.3%降至57.8%。

分析師指出，北韓近年來愈趨挑釁的核試爆和飛彈試射，已讓南韓人對這個國家和其領導人金正恩的看法變糟。另根據民調專家，20多歲南韓男性服完兵役後，常常變得更鷹派。

批判聲浪在1月份變得分外明顯。兩韓擱置核武爭議，同意2月9日平昌冬奧開幕式持同一面旗一同入場，並且合組女子冰上曲棍球隊參賽，南韓民眾不僅沒出現親統情緒，反而有5.4萬人簽署請願書反對此提議，許多人對部分南韓選手必須讓位給北韓代表，表達憤怒。民調顯示，72%的南韓成年人──以及逾82%的20歲和30歲族群──對合組冰上曲棍球隊並不熱中。

南韓保守派人士向來懷疑和北韓改善關係的努力，但南韓年輕人在政治上傾向自由改革，在其他議題上支持主張和北韓和平對話的現任總統文在寅。